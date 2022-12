L’assessore Cruciani: “Eseguita l’asfaltatura in via Borgo Cavour e messe a dimora le nuove piante ornamentali”

NewTuscia -VITORCHIANO – Sono entrati nelle fasi finali i lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via Borgo Cavour a Vitorchiano, importante strada di accesso al centro del paese. "Come già anticipato durante il consiglio comunale del 29 novembre 2022 – spiega l'assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – questa settimana è stata eseguita sia l'asfaltatura del manto stradale, nel tratto interessato dal rifacimento dei marciapiedi, sia la messa a dimora delle nuove piante ornamentali".

“Il lavoro di asfaltatura – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – ha permesso di sistemare la precedente e deteriorata sede stradale, oltre a eliminare, come previsto dal progetto iniziale, gli scalini di accesso ai nuovi marciapiedi in corrispondenza degli scivoli recentemente realizzati per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nei prossimi giorni le attività proseguiranno con la sistemazione, la stuccatura e la rifinitura della pavimentazione dei marciapiedi, nonché con la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale“.

“Si tratta di un intervento molto importante – conclude Cruciani – atteso da decenni e che ha finalmente consentito di eliminare il vecchio e pericoloso supporto in cemento deteriorato, contraddistinto anche da gradoni, rendendo così la via pienamente fruibile e sicura. Un’azione da circa 250mila euro per la cui realizzazione l’amministrazione comunale ha investito in un apposito progetto esecutivo, completo dei necessari pareri della Soprintendenza, per poi chiedere e ottenere il sostegno alla Regione Lazio attraverso l’adesione a uno specifico bando nel maggio del 2019“.

COMUNE DI VITORCHIANO