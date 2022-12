NewTuscia – VITERBO – In un Rocchi allentato dalla forte pioggia vanno in scena i quarti di finale di Coppa Italia di Lega Pro. La Viterbese ospita un Vicenza lanciatissimo in vetta alla classifica del proprio raggruppamento. Tanti i cambi nelle due formazioni rispetto al campionato.

Una conclusione per parte nel primo quarto di gara ma i due portieri controllano senza troppi problemi. Al 18’ il destro da buona posizione di Giacomelli viene respinto da Fumagalli. Alla mezz’ora bruttissimo infortunio alla caviglia sinistra per il giocatore del Vicenza Riccardo Cataldi che rovina solo a terra. Gioco fermo almeno 5’ prima di essere sostituito da Alessio. Al terzo di recupero conclusione del neo entrato Alessio che si stampa sul palo. Sessanta secondi dopo vantaggio del Vicenza sugli sviluppi di un angolo con Scarsella che si trova tutto solo e deposita in rete.

Pronti via ed arriva il raddoppio del Vicenza: traversone di Giacomelli per Scarsella che appoggia in rete battendo Fumagalli per la seconda volta. Al 18’st Rolfini sfiora il tris ma ci mette una pezza Fumagalli. Al 28’st ancora l’estremo difensore giualloblu si oppone alla conclusione del neo entrato Stoppa. Girandola di cambi e non succede più nulla. Il Vicenza conquista il pass per la semifinale di Coppa Italia. [Fonte: U.S. Viterbese Calcio]

VITERBESE: Fumagalli, Riggio, Semenzato, Monteagudo, Marenco, Giglio, Mbaye, Simonelli, D’Uffizi, Marotta, Volpicelli.

A dispsizione: Chicarella, Vespa, Santoni, Fracassini, Cats, Pavlev, Ricci, Rodio, Aromatario, Polidori. Allenatore: Pesoli

VICENZA: Desplanches, Corradi, Bellich, Cappelletti, Scarsella, Begic, Cataldi, Lattanzio, Giacomelli, Rolfini, Jimenez.

A disposizione: Brzan, Grandi, Pasini, Greco, Pavan, Ierardi, Pettinà.

Allenatore: Modesto.