NewTuscia – VITERBO – Genuina, creativa, solidale, giocosa. Sono le quattro caratteristiche che avrà quest’anno l’area pedonale di piazzale Caduti Martiri d’Ungheria (meglio nota come Sacrario) con TUSCIA IN BIO in occasione delle festività natalizie.

Dall’8 dicembre al 7 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 10 alle 19,30, l’intera area si animerà con oltre 40 tra produttori biologici e artigiani artistici del territorio che proporranno cibi prelibati da portare sulle tavole imbandite insieme a tante idee regalo per il Natale realizzate mano da confezionare all’istante grazie a un apposito servizio.

Inoltre nella piazza troveranno spazio anche una decina di Associazioni non profit viterbesi che faranno conoscere le loro attività e proposte solidali. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai bambini con la presenza di una ludoteca con animatori e giochi del passato, spettacoli estemporanei di artisti di strada e la possibilità di compiere un’esperienza unica sul dorso degli asinelli.

A rendere ancora più gradevole la permanenza al TUSCIA IN BIO la possibilità di gustare i dolci della tradizione, pizze salate, birre artigianali, vini e bevande calde.

L’evento si completa con le attività di animazione ed educazione alimentare proposte dalla Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, attraverso Slow Food Viterbo e Tuscia, nella ex chiesa degli Almadiani. Il programma prevede: show cooking, laboratori del gusto, attività didattiche per bambini e incontri per promuovere il cibo buono, pulito e giusto con un’attenzione particolare alle festività natalizie che da sempre ispirano i piatti della tradizione.

I giorni di apertura saranno: 8, 10, 11, 17, 18, 23, 24 (solo mattina), 30, 31 (solo mattina) dicembre 2022; 5-6-7 gennaio 2023.

La manifestazione NATALE A TUSCIA IN BIO, realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Viterbo, è organizzata da: Cooperazione Contadina, Mercato della Terra Slow Food di Viterbo e Tuscia APS, Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Biodistretto del Lago di Bolsena, Aucs onlus, Arci Viterbo, Slow Food Viterbo e Tuscia, ODV Amici di Galiana, Galiana Cooperativa sociale.