NewTuscia – RONCIGLIONE – ” Vogliamo portare l’arte contemporanea nelle vie del paese, nei sentieri della riserva naturale, per rigenerare, riqualificare, riappropriarci del territorio e creare senso di comunità”, dichiara Girelli Lavinia , titolare della struttura turistica Nostra Signora del lago di Ronciglione. “Vi aspettiamo presso l’ATELIER CREATIVO in Via Magenta 102 , domani alle ore 16.30 per la serata di inaugurazione. Alle 17 si assisterà alla performance di musica live su video art con i maestri Giammarco Casani e Stefano Cianti”.

L’Atelier Creativo Nostra Signora del Lago di Ronciglione, nasce dalla collaborazione decennale, divenuta poi una bella amicizia, tra Stefano Cianti, pittore con un percorso nell’arte contemporanea, e Lavinia Girelli, che si occupa di accoglienza turistica sul territorio da molti anni.

Pur avendo un background di studi differenti i due sognatori condividono la passione per l’arte e per alcune parole: creatività, ideazione, esperienza…

L’ Atelier Creativo, il braccio creativo del B&B da cui prende il nome, si propone di promuovere il territorio attraverso progetti artistici partecipativi ed esperienze coinvolgenti e stimolanti con la creazione d’itinerari con focus sull’arte contemporanea.

“Ci interessa generare emozioni e che queste restino collegate al luogo che le ha provocate. L’idea della bellezza e di uno sviluppo sostenibile hanno mosso in noi la voglia ed il piacere d’impegnarci per ridare al bello il proprio spazio nella nostra vita quotidiana”, aggiunge la proprietaria .

Arte, quindi, come strumento in grado di comunicare e modificare lo spazio urbano per riqualificare il territorio, innovare l’ordinario, tessere nuove tracce e nuova memoria nel quotidiano.

Arte per donare nuova vita ad aree fatiscenti, vestendole di colori e forme nuove attraverso progetti di riqualificazione, spinti dall’arte contemporanea.

“L’Atelier Creativo”, conclude, ” si propone d’essere luogo espositivo ma anche luogo d’incontro e progettazione artistica protesa a riqualificare centri storici e naturalistici nella provincia di Viterbo”.