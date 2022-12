Legambiente: “I pannelli solari ad alimentare il simbolo del Natale, sono il simbolo della transizione ecologica necessaria”

NewTuscia – ROMA – Dopo le critiche alla presenza di pannelli fotovoltaici a Piazza Venezia, istallati per generare energia necessaria all’illuminazione natalizia, arrivati da esponenti di diversi partiti in Aula Giulio Cesare e da membri del governo nazionale, interviene Legambiente pubblicando anche un report sui dati di transito da parte di vetture sulla piazza. Questa mattina tra le 10.30 e le 11.30 i volontari di Legambiente, in Piazza Venezia, hanno conteggiato automobili, scooter e pullman: il dato è clamoroso perché in un’ora hanno attraversato la “rotatoria” di Piazza Venezia intorno all’Albero di Natale e ai pannelli fotovoltaici, ben 3.300 veicoli e di questi, oltre due terzi erano autovetture.

I dati: 2.264 le automobili pari al 68,6%, 168 i bus Atac il 5,1% e 868 gli scooter pari al 26,3%; nel conteggio sono state prese in considerazione tutti i veicoli entranti a Piazza Venezia da Via IV Novembre, da Piazza San Marco, da Via dei Fori Imperiali, da Via del Corso e da Piazza Madonna di Loreto. Legambiente, per comparazione rende noto il dato più alto sul passaggio di veicoli nelle autostrade del Lazio, dove la più trafficata risulta la Roma-Napoli tra Roma e Frosinone dove la media di vetture è di “appena” 2.664 veicoli ogni ora, secondo dati AISCAT.

“Con quei pannelli, insieme al simbolo della maggiore delle feste, quest’anno c’è il simbolo della transizione ecologica necessaria: sono surreali le critiche contro i pannelli solari che generano energia per l’Albero di Natale in Piazza Venezia – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -, se la Capitale vorrà essere in prima fila per contrastare la Febbre del Pianeta è giusto che l’energia fotovoltaica, vettore principale per la decarbionizzazione, venga mostrata anche in luoghi straordinariamente iconici come questo. Piazza Venezia è un luogo magnifico, e se c’è un elemento che ora dopo ora e anno dopo anno la rende assolutamente invivibile a chi vuole attraversarla a piedi e ne aggredisce la grande bellezza, sono le migliaia di vetture che l’attraversano in ogni direzione. Qui siamo al centro del centro della Capitale, peraltro in pienissima zona a traffico limitato e il nostro conteggio è relativo a una fascia oraria di metà mattina tutt’altro che di punta, eppure intorno all’albero e ai pannelli fotovoltaici passano più macchine che nella più frequentata autostrada del Lazio; questa realtà sembrano non vederla quanti criticano i pannelli, tutti i romani e i turisti la conoscono bene, e quest’anno mentre provano a camminare sulle strisce pedonali per andare dai Fori a Via del Corso, potranno vedere anche il migliore degli elementi possibili per un futuro libero dalle centrali a carbone da quelle a gas e olio combustibile”.

Legambiente Lazio