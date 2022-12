Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – I giorni del Natale e di Capodanno saranno vissuti ad Orte nel segno della cultura, della solidarietà e dello stare insieme: l’Amministrazione comunale, le associazioni Pro Loco, Ente Ottava Medievale, Orte Sotterranea, l’Associazione I Fiori sul Tufo e la Classe 1982, con i parroci don Maurizio Medici e don Giovanni Basenguissa, hanno predisposto momenti di riflessione per tutti coloro che intendono approfondire il significato reale del Natale come festa delle famiglie e come momento di solidarietà.

Le iniziative culturali si aprono l’8 dicembre con l’accensione delle luminarie natalizie e gli alberi di Natale nel Centro Storico e ad Orte Scalo e con l’installazione di presepi presso i luoghi più suggestivi del Centro Storico, a cui seguiranno i presepi allestiti in tutte le chiese parrocchiali.

I presepi artistici vengono realizzati ogni anno durante le festività natalizie nei luoghi più’ suggestivi, in particolare nella Piazzetta del Belvedere, da cui si gode il panorama sul Colle di San Bernardino e la chiesa della Trinità, illuminata per le festività da una suggestiva stella Cometa e da centinaia di fiammelle.

Entrare nel “Presepe diffuso del Centro storico”, significa abbandonarsi alla magia di un mondo tanto diverso dal nostro, un mondo in cui l’uomo ritorna, con la sua semplicità, ai suoi veri valori, un mondo nel quale riscoprire la semplicità, le arti e i mestieri di un tempo. Lungo il percorso che porta alla Natività che riproduce fedelmente le strade e le piazzette di Orte Medievale prenderanno vita davanti agli occhi del visitatore il falegname, il fabbro, le lavandaie alle fontane del paese, il fornaio, l’oste, i mercanti…uno spettacolo emozionante.

Le luci soffuse e le fiaccole accese delle viuzze e delle Piazzette medievali che conducono agli itinerari di Orte sotterranea con la suggestiva ambientazione dei cunicoli sotterranei saranno lo scenario che farà rivivere l’atmosfera interiore e le suggestioni del Natale.

Significativa la collaborazione tra il comune di Orte e tutte le associazioni Turistico-culturali quale l’Ente Ottava Medievale, Orte Sotterranea, la Pro Loco, l’Associazione I Fiori nel Centro Storico e il Comitato Festeggiamenti “Classe 1982”.

Il Comitato Festeggiamenti “Classe 1982” composto da tanti attivissimi quarantenni ha organizzato una serie di appuntamenti ad Orte Scalo, in particolare un Villaggio Natalizio a misura dei Bambini, collaborando anche alle iniziative del Centro Storico.

In occasione del Capodanno 2023 riprenderà la tradizione del Capodanno in Contrada, presso le tipiche Taverne, per festeggiare poi tutti insieme in Piazza della Libertà l’arrivo del Nuovo Anno.

Il 5 gennaio arrivera’ la Befana ed i Canti di Questua della Pasquarella.Al Borgo San Lorenzo il 5 gennaio appuntamento con la Befana e la Tombola dei Bambini ed alle ore 18 prenderà il via “La Pasquarella”, tradizionale rassegna di Canti di Questua per le vie ed i borghi della città a cura dei Cantori della Pasquarella.

Nel pomeriggio del 6 gennaio la Befana visiterà i bambini all’Auditorium parrocchiale di Orte Scalo a cura del Comitato Classe 1982.