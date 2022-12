NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – La settimana scorsa vi avevamo informato dell’aumento delle bolle tte dell’acqua, che sono aumentate del 12,5% grazie al voto favorevole del nostro Sindaco Socciarelli.

Un primo bel regalo sotto l’albero. Ma questa amministrazione è molto previdente e già a luglio, un mesetto dopo essersi insediati, il Sindaco e tutta la Giunta avevano già pensato a un bel regalino natalizio.

Che cosa decide di fare a luglio il Sindaco? Aumenta le aliquote dell’IMU!

I Fabbricati rurali ad uso strumentale passano da esenti allo 0,1%.

I terreni agricoli vanno dal 7,6% al 10,6 % (aliquota massima), + 40%!

I negozi, le botteghe e i laboratori per arti e mestieri salgono dal 7,6 % al 10,6 % (aliquota massima), +40%!

E la cosa peggiore è che questi aumenti andranno a incidere su chi già sta peggio, pensionati e commercianti!

Mentre l’assessore Corniglia continua a mettere su Facebook le foto delle potature – unico modo che ha per farsi notare data la sua totale irrilevanza all’interno del Comune -, la nuova amministrazione procede spedita con un aumento delle tasse. Come non ringraziare per questo aumento l’assessore all’agricoltura, al commercio e alle attività produttive Simona Atti, che sembra veramente avere a cuore le categorie di riferimento del suo assessorato.

Invece di far valere gli accordi esistenti con le aziende del fotovoltaico e vigilare sul rispetto delle autorizzazioni rilasciate (rinunciando per l’anno 2022 a centinaia di migliaia di euro di sanzioni), il Sindaco preferisce aumentare le tasse. In campagna elettorale diceva che non voleva fare il debole coi forti, ma sta facendo il contrario.

La cantilena del “non ci sono i soldi” non ha mai retto e da ora in poi rasenta il ridicolo:

il bilancio del Comune lasciato dalla precedente amministrazione è regolare con un avanzo di oltre 1 milione e 700 mila euro.

Dal 12 giugno sono state fatte 12 variazioni di bilancio. Nell’ultima variazione di bilancio del 30 novembre sono entrati 830 mila euro in più nelle casse del Comune. In poche parole: i soldi ci sono, ma non sanno gestirli. E infatti in tutto questo contiamo tanti zeri: 0 euro sulle politiche giovanili, 0 euro sullo sport, 0 euro per le associazioni, 0 euro per la cultura, quasi 0 sulla scuola e tutte le opere pubbliche bloccate!

Assumetevi le vostre responsabilità: la vostra capacità di amministrare questo Comune è nulla.

Luca Benni, Consigliere Comunale gruppo Il Paese che Vogliamo.