NewTuscia – VALENCIA – Domenica 4 dicembre 2022 a Valencia è andata in scena la 42esima Trinidad Alfonso Valencia Marathon, la Maratón de Maratones.

In questa edizione sono stati battuti i record della gara, sia per per gli uomini che per le donne, con le vittorie di Kelvin Kiptum con il tempo di 2:01:53 e Amane Beriso con 2:14:58.

Per l’Atletica Alto Lazio hanno partecipato due atleti civitonici del settore Master: Daniele Gallinella e Federica Angeletti. I due podisti sono partiti insieme e hanno proseguito affiancati per tutti i 42.197 metri della gara ad un passo costante e regolare. Neanche il famigerato muro dei 35 km ha scalfito la resistenza dei due nostri atleti che hanno continuato a sostenere egregiamente la fatica richiesta dalla competizione e hanno tagliato il traguardo con le braccia unite al cielo con un dignitoso tempo di 3 ore 47 minuti e 23 secondi. Un applauso particolare lo merita Federica Angeletti alla sua prima esperienza ad una maratona, la regina delle gare podistiche. A loro và il plauso di tutto il gruppo Atletica Alto Lazio che da oltre 40 anni promuove questa bellissima disciplina sportiva dell’atletica leggera.