Pierluigi Bersani è noto per le sue battute e le uscite simpatiche riguardo personaggi e situazioni politiche nazionali.

Iniziamo una serie di vignette dedicate a lui , la prima riguarda il segretario del PD , il povero Letta Enrico che sta vivendo un brutto momento e con lui il suo partito. Pierluigi in maniera sarcastica inquadra la situazione del perdente segretario del PD.

Ue’ ragassi …… state attenti a Pierluigi, che non le risparmia nessuno.