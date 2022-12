NewTuscia – MONTEFIASCONE – Come lo scorso anno, il WiPlanet Baseball è lieto di collaborare alle manifestazioni natalizie organizzate dalla Pro-Loco partecipando con due giochi che consentono ai ragazzi di divertirsi ed al tempo stesso conoscere il Baseball ed il Softball.

Sabato 10 e Domenica 11 a Piazza Vittorio Emanuele, in contemporanea con i mercatini organizzati dal Comitato genitori dell’Istituto Comprensivo “Anna Molinaro” e alla Casa di Babbo Natale dell’AIDO, sarà possibile cimentarsi con il tiro della palla da baseball, cercando di colpire e abbattere una piramide formata da barattoli di latta, ciascuno con un punteggio, organizzando piccole gare tra i ragazzi.

Lo scorso anno i ragazzi con questo gioco si sono molto divertiti e sono poi arrivati al campo, costituendo il primo nucleo che ha consentito alla società di riattivare il settore giovanile dopo il COVID.

Poi domenica 18 Dicembre a Piazzale Roma, in contemporanea a Bianche Presenze e Fire show, spettacolo originale che si preannuncia di grande effetto, sarà installato il tunnel gonfiabile per la battuta, che consentirà ai ragazzi di colpire la palla con la mazza da baseball.

Sarà anche un’occasione per iniziare a giocare a baseball, dato che tutti i ragazzi e ragazze nati dal 2009 al 2017 possono farlo in ogni momento. Questo grazie anche alla disponibilità della palestra della Scuola Media, gentilmente concessa dall’Istituto Comprensivo Anna Molinaro e dall’Amministrazione Comunale. La società offre un periodo di prova, con la guida anche dell’allenatore venezuelano Luis Olmedo e le iscrizioni sono sempre aperte.

Per informazioni Roberto Ballarotto 3478957233.