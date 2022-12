Navette. Partenza da piazzale Romiti, dal parcheggio della zona San Lazzaro (Cassia Nord) e da Santa Barbara

Festività natalizie, il Comune di Viterbo mette a disposizione, gratuitamente, tre navette. A ricordarlo è la sindaca Chiara Frontini che ne aveva già dato notizia nei giorni scorsi, in occasione della conferenza stampa dedicata al Natale. Nel dettaglio, da domani 8 dicembre e fino all’8 gennaio, tutti i fine settimana e tutti i festivi, tre navette, ogni 30 minuti, collegheranno luoghi periferici della città al centro storico. Partiranno da tre diversi punti: dal parcheggio sulla Cassia Nord, zona San Lazzaro, e dal quartiere Santa Barbara (via dei Buccheri) con arrivo in entrambi i casi a piazzale Gramsci. Una terza navetta partirà da piazzale Romiti e arriverà a piazza Martiri d’Ungheria (Sacrario), con fermata intermedia in viale Diaz, zona Porta Romana. Le navette saranno disponibili ogni fine settimana a partire dal venerdì pomeriggio alle ore 15 per proseguire fino alle ore 22,30; il sabato, la domenica e gli altri festivi le corse avranno inizio alle ore 10,30. Il prossimo 17 dicembre, in occasione dell’iniziativa Non chiamatela notte bianca, il servizio sarà garantito fino alle ore 24.

“Da domani viterbesi e turisti potranno usufruire delle nuove navette messe a disposizione dall’amministrazione – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini – per raggiungere il centro storico senza l’incubo della faticosa ricerca di un parcheggio. Un servizio che può essere utile a tanti cittadini, soprattutto a quelli che abitano nelle zone più periferiche, come ad esempio Santa Barbara, che ricordiamo essere il quartiere più popoloso della nostra città, ma anche a tutti coloro che abitano negli ex comuni, che finalmente potranno lasciare le loro auto in uno dei tre punti di partenza delle navette”.

Le navette faranno la spola tra i punti di partenza e i punti di arrivo a pochi passi dal centro storico.