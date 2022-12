NewTuscia – Alcune ricerche di mercato sottolineano come le persone con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) possiedano delle capacità molto richieste dal mondo del lavoro: abilità nella risoluzione dei problemi, grande creatività, facilità di elaborare rapidamente informazioni visive. Il loro percorso inizia a scuola, dove la Legge 170/2010 prevede che vi siano dei piani didattici personalizzati poiché i ragazzi con DSA possono avere bisogno di tempi più lunghi per le verifiche. È altresì importante garantire loro delle misure compensative che favoriscano l’approccio allo studio durante il percorso di istruzione. La Legge prevede altresì delle misure per i familiari. (testo Legge 8 ottobre 2010 n. 170).

Chi certifica una persona con DSA? Per ottenere un riconoscimento dalla scuola e iniziare un percorso didattico personalizzato occorre ottenere la certificazione di DSA. La tempestività di queste diagnosi risulta fondamentale nella maggior parte dei casi, ed è quello che andremo ad approfondire nei seguenti paragrafi, con un focus particolare sulla regione Lazio.

Chi può diagnosticare un DSA?

Fino al 2019, nel Lazio l’u nico ente autorizzato a certificare i DSA (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia) era la Als. La Delibera della Giunta Regionale n°32 del 2020 ha consentito ad alcuni soggetti privati la facoltà di certificare questi disturbi dell’apprendimento. Il provvedimento ha permesso di sfolitre non di poco i tempi per l’emissione e l’ottenimento delle diagnosi, andando inoltre ad alleggerire il lavoro delle Asl.

Oggi, la certificazione di DSA può essere rilasciata da:

servizi di cui alla Circolare regionale N. 212522 8 aprile 2014 (le Asl);

strutture sanitarie private accreditate per le discipline di neuropsichiatria infantile e psicologia in regime ambulatoriale;

centri privati accreditati al cui interno lavorino le figure previste dalle presenti Linee guida per la certificazione di Dsa, che forniscano servizi di supporto per DSA e Bes dall’aiuto compiti all’autonomia

liberi professionisti, società/associazioni tra professionisti riconosciute dalla Regione Lazio.

Come viene effettuata la diagnosi DSA?

Le strutture e gli istituti accreditati di riferimento erogano i test specifici per la certificazione DSA. Queste verifiche servono a valutare la capacità di lettura, scrittura, calcolo e comprensione del testo, le capacità visuo-spaziali, la sfera cognitiva di memoria, linguaggio e attenzione. I test vengono solitamente effettuati mediante l’ausilio di matita e carta.

La tempestività di una diagnosi eseguita da un esperto è fondamentale quando si parla di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, perché evita delusioni e frustrazioni alla persona con DSA.

Non solo ragazzi…

La certificazione DSA è oggi molto richiesta anche dagli adulti, questo per avere una sorta di spiegazione/chiarimento sulle difficoltà quotidiane nel leggere e nello scrivere. Può infatti succedere che il percorso scolastico di una persona che ignora di avere un DSA sia condizionato da queste difficoltà, così come la vita stessa. In Italia, la domanda di diagnosi da parte degli adulti non trova una risposta pronta ed efficace, spesso per la mancanza di strumenti diagnostici validati. Per far fronte a questa carenza, nel 2008, l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Arcispedale S.Maria Nuova hanno sviluppato un progetto finalizzato all’attivazione di un percorso di diagnosi rivolto agli adulti con sospetto di DSA.