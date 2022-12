NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Con la misura approvata oggi dalla Giunta per contrastare gli effetti della crisi energetica su famiglie e imprese, la Regione Lazio si mostra ancora una volta attenta alle esigenze del tessuto sociale del nostro territorio.

Il fondo istituito permetterà, infatti, a cittadini e cittadine di affrontare i costi di beni e servizi che da mesi hanno subito un aumento spesso insostenibile per molti. Molto importante è l’allargamento della platea dei beneficiari del contributo una tantum di 150 euro, che ricalca le richieste avanzate dalle sigle sindacali.

Si tratta solo dell’ultima misura, in ordine di tempo, che l’amministrazione regionale ha varato in questi dieci anni come risposta alle diseguaglianze e alle povertà vecchie e nuove”.

Così in una nota la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.