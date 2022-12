NewTuscia – MONTEROSI – Quasi 390 mila euro per i sentieri del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano . Dal rifacimento delle staccionate alla sistemazione del fondo fino alla costruzione di un ponte sul guado: finanziati 13 interventi per i 130 Km della nuova rete sentieristica dell’area protetta lacustre.

Prosegue l’opera di adeguamento, manutenzione e miglioramento della ‘Nuova Rete Sentieristica del Parco e dei suoi Comuni’ nel Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano: per un importo di 387.000 euro la Regione Lazio ha finanziato 13 interventi mirati sui 26 sentieri segnati insieme al CAI lungo la rete di 130 km di percorsi tra i monti e i laghi. L’obiettivo è agevolare entro il 2023 le escursioni a piedi, in mountain bike o con pedalata assistita e a cavallo nell’area protetta lacustre. “Si tratta di un grande risultato per l’ottimizzazione dell’offerta di turismo sostenibile che avrà ricadute positive sul territorio – commentano Vittorio Lorenzetti e Daniele Badaloni, presidente e direttore dell’ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano – un particolare ringraziamento a nome del Parco va al Presidente della Giunta Nicola Zingaretti, all’Assessora Roberta Lombardi e alla Direzione Ambiente che hanno creduto fortemente sulla rete dei sentieri avviando il progetto di sistema regionale “I sentieri della natura – In cammino nelle aree protette del Lazio” oltre che a tutta la squadra del Parco che ha reso possibile questo importante traguardo ”. Grazie a questo specifico finanziamento sarà finalmente possibile effettuare quella serie di interventi di manutenzione straordinaria che erano stati evidenziati e programmati nell’ambito del Progetto della Nuova Rete Sentieristica del Parco e dei suoi Comuni.

In questo grande progetto, fortemente voluto dal Consigliere all’Ambiente del Comune di Monterosi Gino Mascagna e sostenuto dall’Associazione Cavalieri di Monterosi, rientra anche il percorso 177B, strada Cupa di collegamento sentiero 269B con Via Francigena e il lago Janula (sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale), verrà realizzato una passerella in legno per l’attraversamento di un guado, permettendone così il transito per tutti i mesi dell’anno e la piena fruibilità anche per gli amanti della mountain bike e le persone diversamente abili.

“Dopo la bonifica- dichiara il Consigliere Mascagna– e la fruibilità del lago Janula, ad opera del Sindaco Dott. Sandro Giglietti, l’opera di rifacimento di Via strada Cupa e del tratto di Francigena del nostro territorio consentirà agli escursionisti e a chi vuole vivere una giornata immerso nel verde di percorrere in sicurezza i sentieri naturalistici della bassa Tuscia. Ringrazio l’Ente Parco per il lavoro instancabile lavoro e tutti i volontari che mi sostengono durante questi progetti”

Il progetto della Nuova Rete Sentieristica, sviluppato dal personale interno dell’Ente, è stato condiviso e sostenuto con la stipula di un apposito Protocollo di Intesa con i dieci Comuni del Parco, tra cui Monterosi, e le Università Agrarie presenti all’interno dell’Area Protetta. Il gioco di squadra è il percorso più importante da continuare a percorrere per raggiungere risultati come questo.