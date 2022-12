NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Benvenuto a Gabriele Manzo, consigliere del municipio VI di Roma, che aderendo al progetto di Giorgia Meloni contribuisce a far crescere la squadra di Fratelli d’Italia sul territorio. Gabriele sarà senz’altro un valore aggiunto per il municipio e per il partito. La coerenza, la credibilità e il radicamento di Fratelli d’Italia ancora una volta pagano.”

Così in una nota Antonello Aurigemma, consigliere regionale Fratelli d’Italia.