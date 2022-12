NewTuscia – VITERBO – A partire dal prossimo weekend, di sabato 10 e domenica 11 dicembre, e fino a tutto il mese di gennaio 2023, presso l’Ambufest pediatrico della Cittadella della salute di Viterbo sarà raddoppiata la presenza dei pediatri di libera scelta e degli infermieri.

Il provvedimento adottato dalla direzione strategica della Asl tiene in considerazione il picco epidemiologico influenzale in corso anche nella provincia di Viterbo e, conseguentemente, l’aumento di accessi giornalieri al servizio registrato nelle ultime settimane.

L’Ambufest pediatrico della Cittadella della salute è un servizio ad accesso diretto, aperto ogni sabato e domenica e in tutti i giorni festivi, dalle ore 10 alle ore 19, e in tutti i prefestivi dalle 14 alle 19.

È gestito dai pediatri di libera scelta che, insieme agli infermieri della Asl di Viterbo, sono a disposizione nei giorni più complicati per le famiglie che hanno bisogno di visite e assistenza sanitaria per i loro figli, di età compresa tra 0 e 14 anni, con la possibilità anche di richiedere certificati.

L’incremento della presenza dei pediatri di libera scelta e degli infermieri viene incontro anche alla richiesta dei genitori di una presa in carico professionale, in un ambiente non ospedaliero, evitando così di rivolgersi in maniera inappropriata al Pronto soccorso.