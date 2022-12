NewTuscia – VITERBO – Come ogni anno il Centro Provinciale Sportivo libertas Viterbo ha organizzato un campionato provinciale di basket giovanile Libertas CATEGORIA MASCHILE UNDER 19 ANNO 2004-2005 + 2 FUORI QUOTA ANNO 2003. Le squadre iscritte quest’anno sono sette e tutte affiliate Libertas: Capranica Virtus, Rignano Bulldogs,

Asd Murialdo Viterbo, Asd New Basket Viterbo, Asd Viterbo Phoenix di Soriano al Cimino, Asd Arrows di Orte e A.S.D. PGS BOSICO BASKET di Terni. Le prime partite di andata e ritorno inizieranno entro i primi giorni del mese di Dicembre 2022 e si prevede che la finale si disputerà entro primi mesi del nuovo anno 2023.

La premiazione, che si terrà a Viterbo, premierà le squadre classificate e tutti gli atleti partecipanti riceveranno un riconoscimento.

Il Presidente Nildo Rapiti si è dichiarato molto soddisfatto in quanto rispetto all’anno precedente hanno aderito due nuove squadre e sicuramente, visto l’interesse dimostrato, l’anno successivo sarà ripetuto con l’auspicio di una sempre maggiore

partecipazione.

Un ringraziamento particolare va al Prof.Aquilio Ferri detto Lillo tecnico della ASD Blu Star che ha contribuito fattivamente, come negli anni precedenti, all’organizzazione di questa manifestazione sportiva Un ringraziamento anche alla Banca Lazio Nord che ha creduto e sponsorizzato l’evento dimostrando sensibilità allo sport giovanile.