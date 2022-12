NewTuscia – VITERBO – Terza commissione consiliare convocata per domani 7 dicembre alle ore 10 nella sala riunione del settore lavori pubblici di via Garbini (piano terra). All’ordine del giorno cinque proposte di deliberazione di consiglio comunale riguardanti l’approvazione di P.U.A. e schema di convenzione;

– approvazione aggiornamento e modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e all’elenco annuale 2022;

– convenzione per l’attuazione del piano urbanistico in variante al PRG a iniziativa privata con delocalizzazione di cubatura in località Palomba – approvazione schema modificativo di accordo endoprocedimentale.