Al Teatro Bianconi esilarante commedia di Adriano Bennicelli in cui lei ama lui che ama lei che ama l’altro: quando oltre ai sentimenti c’è l’amicizia, nulla appare scontato

NewTuscia – CARBOGNANO – In arrivo domenica 11 dicembre alle ore 17.00 al Bianconi direttamente dal Teatro Sette di Roma, dove ha riscosso un grandissimo successo con sold out ripetuti e lunghissime liste d’attesa, un nuovo esilarante testo di Adriano Bennicelli: QUATTRO con la regia di Michele La Ginestra. Sul palcoscenico Ludovica Di Donato, Andrea Perrozzi,

Valeria Monetti e Alessandro Salvatori.

QUATTRO è una commedia divertentissima, avvincente, mai banale, dove a colpi di battute e di gag i quattro protagonisti si intrecciano in un vero e proprio “tetris” tra amore e amicizia.

Andrea e Ketty stanno insieme, convivono e sono una coppia moderna e dinamica. Anche Alessandro e Claudia stanno insieme, sono sposati e sono una coppia tranquilla e tradizionale. Fin qui tutto bene. Solo che Ketty ha bandito il glutammato e Andrea studia da agricoltore verticale. Mentre Claudia pratica il pianto terapeutico che fa bene alle mucose e Alessandro quando si innervosisce “taratta e invertebra “. Il problema non è neanche questo. E’ che lui ama lei, che ama lui, che ama lei. Insomma, il problema… sono Quattro.

Quattro storie, quattro protagonisti che si rincontrano dopo 20 anni, quando sono coppie consolidate e collaudate, ma come si sa, al cor non si comanda… Chi avrà la meglio tra amore e amicizia?

Insomma una commedia degli equivoci in piena regola, per ridere ed emozionarsi, con proprio tutti gli ingredienti nelle dosi giuste. Una storia semplice, ma ben strutturata ed equilibrata, che porta in scena tematiche legate alla vita moderna, rilette in chiave ironica, mettendo in luce incertezze e paure personali che spesso tendiamo a proiettare nella vita a due esasperando così situazioni che già di per sé sono in bilico. A fare da contraltare l’amicizia, che quando è vera e sincera può durare sicuramente di più di un matrimonio!

Per informazioni e prenotazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098