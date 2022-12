Corso di recitazione. L’agenzia ME Academy produttrice di Film, curerà la gestione e la direzione

NewTuscia – VITERBO – Il 10 dicembre 2022 alle 15,30 si terrà presso il teatro parrocchiale S. Giovanni Paolo II di via Bonaventura Tecchi a Viterbo (Villanova) l’open day del corso di recitazione organizzato dalla magic effect academy in collaborazione con il centro pastorale-teatro parrocchiale s.giovanni Paolo II

Il progetto della ME Academy ha come principali finalità quelle di:

• Formare nuovi attori attraverso una didattica ad ampio spettro con un percorso che affronta tutte le tematiche relative alla recitazione, con corsi, laboratori di approfondimento specifico e stage.

• Creare, nell’ambito della formazione artistica, un vivaio di nuovi attori da inserire nella Magic Effect Management e lanciare in produzioni cinematografiche sia della Magic Effect Studios, sia in collaborazione con altre affermate società di produzione cinematografiche.

Le lezioni, saranno tenute da Piermaria Cecchini attore, regiosta e scrittore originario di Viterbo e si svolgeranno a Viterbo, presso il Teatro Parrocchiale “S. Giovanni Paolo II” in via Bonaventura Tecchi 7, (Villanova). Avranno durata di 5 ore, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 16,30 con frequenza settimanale, da gennaio a giugno. Durante ogni corso sono previsti stage e seminari di approfondimento, “MasterClass”, con attori e registi di fama nazionale ed incontri con personalità del mondo dello spettacolo.

L’iniziativa è aperta a tutte le fasce di età, dai ragazzi alle persone adulte. La Parrocchia darà una attenzione particolare anche a tutte quelle fasce di età con problematiche e situazioni economiche difficili, ma che comunque vorranno formarsi e trovare una occupazione e realizzare il sogno della loro vita.

