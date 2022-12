NewTuscia – MONTEROSI – Incidente stradale sulla Cassia all’altezza di Risparmio Casa nel comune di Monterosi. Una Peugeut che stava procedendo in direzione di Roma, per cause ancora da appurare, si sarebbe ribaltata.

Non sono state coinvolte altre vetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri.