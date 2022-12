NewTuscia – ROMA – NELLA MATTINATA ODIERNA IL NUOVO VESCOVO DI VITERBO, MONS. ORESTE FRANCESCO PIAZZA, A POCHI GIORNI DAL SUO INSEDIAMENTO ALLA GUIDA DELLA DIOCESI CITTADINA HA FATTO VISITA ALLA QUESTURA DI VITERBO.

IL VESCOVO, ACCOMPAGNATO DAL VICARIO DELLA DIOCESI DON LUIGI FABBRI, È STATO RICEVUTO DAL QUESTORE GIANCARLO SANT’ELIA INSIEME AL CAPPELLANO PROVINCIALE DELLA POLIZIA DI STATO DON FLAVIO VALERI E AD ALCUNI FUNZIONARI DELLA QUESTURA.

MONSIGNOR PIAZZA HA VOLUTO SALUTARE I POLIZIOTTI CHE SVOLGONO CON DEDIZIONE E PASSIONE UN IMPORTANTE SERVIZIO IN FAVORE DELLA CITTADINANZA VITERBESE, ESPRIMENDO LA MASSIMA VICINANZA E DISPONIBILITÀ DELL’INTERA COMUNITÀ ECCLESIALE PER LE ESIGENZE SPIRITUALI E MATERIALI DI TUTTI GLI OPERATORI.

IL QUESTORE SANT’ELIA HA RINGRAZIATO IL VESCOVO DELLA VISITA DALL’ALTO VALORE SIMBOLICO RINNOVANDOGLI LE CONGRATULAZIONI PER L’IMPORTANTE MISSIONE A CUI È STATO CHIAMATO NEL CAPOLUOGO DELLA TUSCIA. POI LO HA ACCOMPAGNATO ALL’INTERNO DELLA QUESTURA ILLUSTRANDOGLI IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA E LE IMPEGNATIVE SFIDE QUOTIDIANAMENTE SVOLTE PER GARANTIRE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA IN CITTÀ E NELL’INTERA PROVINCIA.

L’INCONTRO SI È CONCLUSO RIBADENDO IL RECIPROCO IMPEGNO A CONTINUARE UNA PROFICUA COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA REALTÀ TERRITORIALE.