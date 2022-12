NewTuscia – MONTEFIASCONE – Su proposta dell’Assessora ai Servizi Sociali Dottoressa Giulia Moscetti, il Comune di Montefiascone viene incontro agli strati sociali meno abbienti con la pubblicazione di avviso contributo per il pagamento della tassa sui rifiuti – anno 2022.

Tre i requisiti per essere ammessi all’intervento:

1) Residenza nel Comune di Montefiascone;

2) ISEE 2022 in corso di validità non superiore a € 10.000,0;

3) Aver ricevuto avvisi di pagamento Tari per l’anno 2022, La determinazione del contributo è la seguente ; a) 1 componente sino ad un massimo di € 250; 2) 2 componenti sino ad un massimo di € 400; c) 3 o più componenti sino ad un massimo di 600 €.

Le risorse disponibili Ente ammontano ad € 26.892,98. Le domande dovranno essere presentate sul Modulo A appositamente predisposto, reperibile presso gli uffici comunale o scaricabile sul sito istituzionale www.comune.montefiascone.vt.it entro e non oltre le ore 12.00 di Giovedì 22 Dicembre (consegna a mano all’Ufficio Protocollo o tramite PEC entro e non oltre le ore all’indirizzo protocollo@pec.comune.montefiascone.vt.it.).

Alla domanda dovrà essere allegata: copia di un valido documento di identità, copia dell’Isee in corso di validità, copia degli avvisi ricevuti insoluti o già pagati e per il quale si richiede il contributo Tari corredati del corrispondente modello F24 al pagamento del quale provvederà direttamente l’Ente. Per gli avvisi già pagati dovrà essere allegata copia del modello F24 da cui risulti l’avvenuto pagamento. I cittadini extracomunitari dovranno allegare carta/permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo.