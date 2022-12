A tre anni dai festeggiamenti per i 110 anni, il Trastevere calcio celebra la rifondazione Betturri del 2012 con una serata-evento in programma giovedì 15 dicembre, alle ore 18, al Trastevere Stadium. 2012-2022: una storia ultracentenaria ripartita dieci anni fa per volontà del presidente Pier Luigi Betturri

Verranno ripercorse le tappe più importanti dell'ultimo decennio amaranto: la scalata della prima squadra, dalla Terza Categoria fino ai successi in Serie D, l'attenzione rivolta ai valori della Scuola Calcio, gli ottimi risultati del settore giovanile e del futsal, la crescita della formazione femminile e i trionfi negli e-Sport.

Nel corso della serata interverranno personalità legate al mondo dello sport e della società civile, rappresentanti delle Istituzioni, oltre ai calciatori e ai dirigenti del Trastevere calcio.

Al termine della serata, aperta a tutti gli amici e i sostenitori del Trastevere calcio, musica e amatriciana per tutti!