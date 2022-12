NewTuscia – VITERBO – Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria, in prima convocazione, domani 6 dicembre alle ore 9,30, nella consueta sala di Palazzo dei Priori per trattare i seguenti argomenti:

– aumenti costi energia;

– stato di attuazione interventi finanziati dal PNRR (PINGUA – rigenerazione urbana), riqualificazione periferie, cluster impianti sportivi;

– piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale;

– stato attuazione appalto rifiuti.

Ne dà notizia il presidente del Consiglio comunale Letizia Chiatti.

I lavori del consiglio comunale saranno trasmessi via streaming sul canale istituzionale YouTube e sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it (home page).