NewTuscia – VITERBO -Di seguito l’elenco delle iniziative di Natale a Viterbo.
EVENTI STABILI
- Mostra Michelangelo e Sebastiano Polo Museale Palazzo dei Priori dal 30 ottobre al 15 gennaio
- Mostra Fakes, i falsi storici, allo spazio Carivit dal 4 dicembre al 20 febbraio
- Vetrine in mostra – Viaggio nella storia della città, vie del centro dal 10 dicembre
- Farm, Food&Family, Piazza del Sacrario 8, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 26, 30, 31 dicembre 5, 6, 7, gennaio
- Solo a Natale – Laboratori di educazione alimentare e show cooking, chiesa degli Almadiani 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 26, 30 dicembre 1, 5, 6, 7, 8, gennaio
- Pista di Pattinaggio, Piazza del Plebiscito dal 26 novembre al 8 gennaio
- Christmas Village, San Pellegrino 26, 27 novembre 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18 dicembre e dal 23 dicembre al 6 gennaio
- Mostra Presepi Artigianali Cripta della Chiesa di Sant’Andrea dal 8 dicembre al 8 gennaio
- Cento presepi a La Quercia dal 8 dicembre al 6 gennaio
- Accensione albero di Natale, piazza del Comune 8 dicembre ore 18.00
CARTELLONE
8 DICEMBRE
DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 100 ALLESTIMENTO FONTANE DI PIANOSCARANO E SAN FAUSTINO, DELLA SCALINATA E DEL SAGRATO DELLA BASILICA S.M. DELLA QUERCIA ED ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE NEL CORTILE PARROCCHIALE DEL SACRO CUORE PRESEPI NEL CHIOSTRO (DELLA
CISTERNA) – “A RIVEDER LA LUCE” – PROLOCO VT (B)
DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO GROTTE SANTO STEFANO GIARDINI IN VIA CALABRIA E I PRINCIPALI RIONI DEL PAESE“PRESEPE DI LUCE “… ED E’ DI NUOVO NATALE” GPAL (B)
DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO GROTTE SANTO STEFANO PIAZZA DELL’UNITA’ “CAPANNA SACRA FAMIGLIA” “… ED E’ DI NUOVO NATALE” GPAL (B)
DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO IN PIAZZA XX SETTEMBRE MUSICA NATALIZIA DI SOTTOFONDO – “NATALE BAGNAIOLO” – PROLOCO BAGNAIA (B)
BAGNAIA DALLE ORE 16,00 STAND GASTRONOMICI E BALLI PER BAMBINI IN PIAZZA DALLE ORE 19,00 ACCENSIONE ALBERO APERTURA PRESEPE; – “NATALE BAGNAIOLO” PROLOCO BAGNAIA (B)
ORE 18.00 PIAZZA PLEBISCITO ACCENSIONE ALBERO, concerto Francesca Mencaroni Jazz Quartet + Banda Musichiamo (A)
TEATRO SAN LEONARDO ORE 16 e ore 19 – MELODISNEY
9 DICEMBRE
ORE 17,30 SANTA MARIA NUOVA MENO MALE CHE E’ NATALE – “RACCONTIAMO IL NATALE”-TETRAEDRO (B)
PIAZZA DELLA ROCCA Tuscia in Fiore Vernissage (D)
10 DICEMBRE
ORE 17:00 SAN FAUSTINO e zone limitrofe alla chiesa SS Trinità (piazza trinità, piazza San faustino, Via SS Liberatrice) – “NATALE PER CASO” – ASSOCIAZIONE XXI SEC (B)
ORE 17,00 DA PIAZZA ERBE/CENTRO (CORSO ITALIA, P. DELLE ERBE, PIAZZA VERDI, VIA MARCONI, VIA SAFFI, P. FONTANA GRANDE) STREET BAND, SPETTACOLI ARTISTI DI STRADA – LA GRANDE PARATA DI NATALE – “RACCONTIAMO IL NATALE” – TETRAEDRO (B)
ORE 18:00 PIAZZA DELLE ERBE INAUGURAZIONE VETRINE IN MOSTRA (A)
ORE 21.00 TEATRO UNIONE LE VERDI COLLINE DELL’AFRICA (S)
PIAZZA DELLA ROCCA Tuscia in Fiore Vernissage (D)
SPAZIO PENSILINA, Laboratorio costruzione ghirlande con biscotti e cioccolata calda (UT)
11 DICEMBRE
ORE 10,00 SAN FAUSTINO – VISITA GUIDATA – SI VISITERANNO I COMPLESSI E LE CHIESE DELLA TRINITA’, DI SAN FAUSTINO E DI SAN FRANCESCO – “A RIVEDERLA LUCE” PROLOCO VT (B)
ORE 13.00 PRANZO SOLIDALE (A)
- DICEMBRE
ORE 17 GIARDINO DEI PRIORI – MAREMMANZA – Pietro Benedetti (A)
14 DICEMBRE
ORE 21:00 TOSCA Teatro Unione
15 DICEMBRE
ORE 18,00 TEATRO UNIONE TEATRO SOCIALE – TEATRAEDRO – ETABETA (D)
ORE 18:00 CHIESA DI SAN FAUSTINO – L’ABBRACCIO – Juppiter (A)
ORE 18:00 PIAZZA SAN LORENZO CONCERTO BANCA MUSICHIAMO
ORE 18:00 COSMONAUTA (San Faustino) e zone limitrofe “CHRISTMAS LEGENDS” Come sono nati i
capolavori del Natale – “QDA CHRISTMAS FEST” – TEATRO STABILE DELLE ARTI MEDIEVALI (B)
16 DICEMBRE
VIE DEL CENTRO NATALE – “CHRISTMAS CAROUSEL. COOP. SOC. (D)
ARTISTI IN CENTRO” – TEATRO VALMISA
ORE 18,00 TEATRO UNIONE TEATRO SOCIALE – TETRAEDRO – ETABETA (D)
ORE 21:30 COSMONAUTA e zone limitrofe“IL VIAGGIO” COMPAGNIA MUTA IMAGO – “QDA
CHRISTMAS FEST” – TEATRO STABILE DELLE ARTI MEDIOEVALI (B)
ORE 15:30 PALAZZO DORIA PAMPHILI – APERTURA “NATALE ALLA CORTE DI DONNA OLIMPIA”
ORE 16:00 CONFERENZA “L’ABBAZIA RITROVATA, IL REGALO DI NATALE DEL 1897” A CURA DI COLOMBO BASTIANELLI” (B)
Dal 16 DICEMBRE AL 15 GENNAIO MUSEO CIVICO “SONIC ART.. TRA ESPERIENZA PERCETTIVA ED
ASCOLTO ATTIVO” GIOVENTU’ PROTAGONISTA (D)
17 DICEMBRE
ORE 16,00 PIANOSCARANO “BABBO NATALE A PIANOSCARANO” “A RIVEDER LA LUCE” PROLOCO VT
(B)
ORE 17:00 PONTE PARADOSSO e zone limitrofe – “NATALE PER CASO” – ASSOCIAZIONE XXI SECOLO
(B)
VIE DEL CENTRO NATALE – “CHRISTMAS CAROUSEL. ARTISTI IN CENTRO” – TEATRO VALMISA (D)
ORE 18,00 TEATRO UNIONE TEATRO SOCIALE – TETRAEDRO – ETABETA (D)
ORE 21: 30 COSMONAUTA e zone limitrofe “IL VIAGGIO” – “QDA CHRISTMAS FEST” – TEATRO STABILE DELLE ARTI MEDIOEVALI (B)
ORE 22: 30 COSMONAUTA “LE LACRIME DELL’EROE!” “QDA CHRISTMAS FEST” – TEATRO STABILE DELLE ARTI MEDIOEVALI (B)
ORE 21.00 NON CHIAMATELA NOTTE BIANCA (A)
SAN MARTINO – ORE 11,00 PALAZZO DORIA PAMPHILI VISITA GUIDATA E CONFERENZA “IN ZIMARRA E LATIFETTO. LE VESTI DI DONNA OLIMPIA” A CURA DELLA STORICA DEL COSTUME ELISABETTA GNIGNERA” ORE 15:00 TOMBOLA DIALETTALE (Centro Polivalente Donna Olimpia APS) ORE 17,00 SPETTACOLO: “LA PARTICINA, Il vero protagonista di Romeo e Giulietta” –
ORE 21,00 BAGNAIA CONCERTO PRESSO CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA – “NATALE, DALLA VILLA ALL’ABBAZIA” – CORALE SAN GIOVANNI (B)
18 DICEMBRE
ORE 15,30 SAN FAUSTINO TERRA DI CINEMA – VISITA GUIDATA – “A RIVEDER LA LUCE” – PROLOCO (B)
ORE 16,00 TEATRO UNIONE NATALE DEL MINIFACCHINO (A) Babbo Natale e la Notte dei Regali
ORE 18,00 TEATRO UNIONE BABBO NATALE E LA NOTTE DEI REGALI (S)
ORE 18,00 PIANOSCARANO – “NATALE IERI OGGI DOMANI” – ST. THOMAS’S FRIENDS (D)
ORE 19:30 CITTA’ DIFFUSA MOTOGIRO DEI BABBO NATALE
VIE DEL CENTRO NATALE – “CHRISTMAS CAROUSEL. ARTISTI IN CENTRO” – TEATRO VALMISA (D)
GROTTE SS CIRCMAS – DALLE 10:30 AL TRAMONTO – VILLAGGIO DI CIRCO, TEATRO E TRADIZIONI DI NATALE” – Circo Verde (B)
GROTTE SANTO STEFANO “ARRIVO DI BABBO NATALE”E SFILATA PER LE PRINCIPALI VIE DEL PAESE
- REALIZZAZIONE DI UN “MINIPARCO DEI BALOCCHI” IN PIAZZA DELL’UNITA’ – PROIEZIONI LUMINOSE, STAND AGASTRONOMICI, ANIMAZIONE INTRATTENIMENTI, ALLESTIMENTO CASA E LABORATORIO DI BABBO NATALE “… ED E’ DI NUOVO NATALE” GIPAL (B)
ORE 11,00 PALAZZO DORIA PAMPHILJ CONFERENZA “LA TRADIZIONE DEL NATALE A SAN MARTINO” e PROIEZIONE DOCUMENTARIO PROJECT TUSCIA – ORE 15:30: PREMIAZIONE MIGLIOR RACCONTO CON CORSO DI SCRITTURA CREATIVA TUSCIA ART LAB ORE 17:00 NATALE LETTERARIO
ORE 12:00 PIAZZA PLEBISCITO DISCESA BABBO NATALE EDILIZIACROBATICA
19 DICEMBRE
ORE 10 CHIESA DI SAN FAUSTINO – AUGURI DI BUON NATALE – Juppiter
ORE 17 COSMONAUTA – LA POESIA DI NATALE DI ALFIO – Pietro Benedetti
20 DICEMBRE
ORE 18,30 CHIESA DEL GONFALONE, VIA CARDINAL LA FONTAINE “LA NOVELLA BUONA- FANALINO DI CODA” TEATRAEDRO (B)
ORE 21:00 TEATRO UNIONE CONCERTO BANDA DELLA POLIZIA DELLO STATO – “CONCERTO DI NATALE DELLA CRI” CRI (D)
21 DICEMBRE
ore 18:00 – VIA SAFFI – “A BAROCK XMAS” – 1 – melodie popolari natalizie” ASS. FESTIVAL ALESSANDRO STRADELLA(B)
ORE 20,30 PIANOSCARANO FESTA DEL SOL INVICTUS: NOTTE DELLE CANDELE – “A RIVEDER LA LUCE” – PROLOCO VT (B)
22 DICEMBRE
ORE 21,00 TEATRO UNIONE CYRANO/PROSA ASSCLTR (S)
ORE 18:00 CHIESA DEL GESU’ – “A BAROCK XMAS” – 3 – “S’APRA AL RISO” ASS. ALESSANDRO STRADELLA (B)
FESTIVAL
ORE 19:00 COSMONAUTA e zone limitrofe – PETER BARLETT – A SOCIAL CHRISTMAS MASQUE – “QDA CHRISTMAS FEST” – TEATRO STABILE DELLE ARTI MEDIOEVALI (B)
ORE 21,00 SAN MARTINO CONCERTO PRESSO ABBAZIA CISTERCENSE – “NATALE, DALLA VILLA ALL’ABBAZIA” – CORALE SAN GIOVANNI (B)
23 DICEMBRE
ORE 18:00 VIA SAFFI – “A BAROCK XMAS” – 2 – “canzoni e arie di natale” ASS. FESTIVAL ALESSANDRO STRADELLA (B)
ORE 18,00 PIANOSCARANO – “NATALE IERI OGGI DOMANI” – ST. THOMAS’S FRIENDS (D)
ORE 21:30 COSMONAUTA e zone limitrofe – “CHRISTMAS LEGENDS” – Episodio Una Poltrona per Due “QDA CHRISTMAS FEST” – TEATRO STABILE DELLE ARTI MEDIOEVALI (B)
GROTTE SANTO STEFANO PIAZZA O PRESSO CHIESA PARROCCHIALE “IN …CANTO NATALE” “… ED E’ DI NUOVO NATALE” GPAL (B)
ORE 21:00 TEATRO UNIONE CONCERTO NATALE ASS XXI SECOLO NERI PER CASO (B)
SPAZIO PENSILINA LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI PRESEPI (UT)
24 DICEMBRE
ORE 10,00 SAN FAUSTINO visita guidata i grandi complessi monumentali – “A RIVEDER LA LUCE” – PROLOCO VT (B)
26 DICEMBRE
ORE 17:00 SAN FAUSTINO PRESEPE VIVENTE – “A RIVEDER LA LUCE” – PROLOCO VT (B)
ORE 17:00 LA QUERCIA PRESEPE VIVENTE – “A RIVEDER LA LUCE” – PROLOCO VT (B)
ORE 10,00 QUARTIERE MEDIEVALE TOUR RACCONTO – “A RIVEDER LA LUCE” – PROLOCO VT (B)
GROTTE SANTO STEFANO BORGO DELLA MACCHIARELLA E NELLE VIE STORICHE COMPRESE QUELLE ADIACENTI A PALAZZO DORIA PAMPHILI “QUELLA NOTTE A BETLEMME” “… ED E’ DI NUOVO NATALE” GPAL (B)
27 DICEMBRE
TEATRO UNIONE MUSICAL”LO SHOW DI NATALE” (FA)
- DICEMBRE
ORE 15,30/19,00 VIA SAN PELLEGRINO N. 49 – MERCATINO, GIOCHI, ANTICHI MESTIERI E SAPORI – “RACCONTIAMO IL NATALE”– Tetraedro – ETA BETA – PAPAVERO (B)
ORE 21,00 TEATRO UNIONE CONCERTO GOSPEL – “CONCERTO PER LA SOLIDARIETA’ E LA PACE XVI EDIZIONE” – ASSOCIAZIONE VITERBO CON AMORE (D)
30 DICEMBRE
ORE 20:30 COSMONAUTA e zone limitrofe “CHRISTMAS LEGENDS”- A Christmas Masque featuring
Poetry Open Slam” – “QDA CHRISTMAS FEST” – TEATRO STABILE DELLE ARTI MEDIEVALI (B)
31 DICEMBRE
CITTA’ DIFFUSA, NOTTE DI CAPODANNO (A)
BAGNAIA CENA DI CAPODANNO “ASPETTANDO L’ANNO NUOVO” – NATALE BAGNAIOLO” – PROLOCO BAGNAIA (B)
ORE 12:30 COSMONAUTA e zone limitrofe “A SHAKESPEARE/MARLOWE DIPTYCH” – “QDA CHRISTMAS FEST” – TEATRO STABILE DELLE ARTI MEDIOEVALI (B)
1 GENNAIO
ORE 10,00 TREKKING URBANO INTORNO ALLE MURA DI VITERBO “A RIVEDER LUCE” PROLOCO VT
(B)
ORE 17:00 TEATRO UNIONE OMAGGIO A MORRICONE OFFERTO DA FONDAZIONE CARIVIT E
COMUNE DI VITERBO (A)
PRESEPE VIVENTE A SAN FAUSTINO – “A RIVEDER LA LUCE” – PROLOCO VT (B)
- GENNAIO
3 GENNAIO
ORE 17,30 BISTROT TEATRO SAN LEONARDO LA REGINA DELLE NEVI – ARPA – “RACCONTIAMO IL NATALE” – TETRAEDRO (B)
4 GENNAIO
5 GENNAIO
PRESEPE VIVENTE A SAN FAUSTINO – “A RIVEDER LA LUCE” – PROLOCO VT (B)
GROTTE SANTO STEFANO PRINCIPALI VIE DEL CENTRO “LA BEFANA VIEN DI NOTTE” “… ED E’ DI NUOVO NATALE” GPAL (B)
DALLE ORE 15:00 – LA CALZA DELLA BEFANA PIU’ LUNGA DEL MONDO (D)
SPAZIO PENSILINA LABORATORIO SULLA BEFANA (UT)
6 GENNAIO
ORE 18:00 TEATRO SAN LEONARDO “BABBO NATALE VA IN PENSIONE” – COMPAGNIA DEL TEATRO
(D)
ORE 10,00 TOUR GUIDATO A PIANOSCARANO URBANO INTORNO ALLE MURA DI VITERBO “A RIVEDER LA LUCE” PROLOCO VT (B)
ORE 18,00 PIANOSCARANO – “NATALE IERI OGGI DOMANI” – ST- THOMAS’S FRIENDS (D)
ORE 17:00 LA QUERCIA PRESEPE VIVENTE – “A RIVEDER LA LUCE” – PROLOCO VT (D)
GROTTE SANTO STEFANO BORGO DELLA MACCHIARELLA E NELLE VIE STORICHE COMPRESE QUELLE ADIACENTI A PALAZZO DORIA PAMPHILI “ARRIVO DEI MAGI”“… ED E’ DI NUOVO NATALE” GPAL (B)
ORE 17:00 BEFANA DEL 118 VVFF (D)
- GENNAIO
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8 GENNAIO
ORE 18:00 TEATRO SAN LEONARDO “UN NATALE TIRA L’ALTRO” COMPAGNIA DEL TEATRO (D)