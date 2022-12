NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. L’Associazione Donne in Movimento non relega a un evento o a un giorno speciale lo spinoso tema della Violenza sulle donne, per questo ha scelto solo ora, di parlare dell’iniziativa promossa al Centro di Arte e Cultura sabato 26 novembre, il cui tema scelto è stato: la Violenza Invisibile.

Perché questa scelta? Perché è un genere di violenza che riguarda tutte le donne, nessuna esclusa.

Una violenza che nascondiamo a noi stesse, nutrita fin dall’infanzia e coltivata in una società maschilista, dove ancora le donne sono sottopagate e sottostimate, relegate al ruolo di madri, che le schiaccia al suolo, vista la mancanza di servizi di supporto alla maternità.

Perfino la nostra lingua italiana, tanto bella e musicale ma costruita a tavolino dagli uomini, è piena di parole che non prevedono un femminile. A scuola studiamo la storia degli uomini, la letteratura, la musica e l’arte tutta degli uomini con pochissime eccezioni.

Non è violenza invisibile anche questa?

Poi c’è la famiglia, i rapporti di coppia, la narrazione che facciamo a noi stesse del nostro vissuto.

Questi e altri interessanti argomenti sono stati trattati sabato pomeriggio insieme con la Dott.ssa Bruna Cimenti, rappresentate del progetto

Donne in Cerchio, che gestisce lo Sportello Antiviolenza del Distretto F2 e con il dott. Valerio Dieni e il suo studio sulla violenza invisibile del linguaggio scritto e dei media.

La presenza di giovani e giovanissime, la loro partecipazione è per la nostra associazione un segnale positivo, perché tutto il nostro lavoro è nato per tutelare i diritti conquistati in anni e anni di lotte, e consegnarli alle giovani donne di oggi e di domani.