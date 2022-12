NewTuscia – VITERBO – Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2022, dalle 10.00 alle 20.30, i Sapori, l’Arte e la Musica saranno come sempre i punti di forza della manifestazione, affiancati anche dalle celebrazioni del Cinquecentesimo anniversario del signore di Bomarzo, Vicino Orsini.

I SAPORI La kermesse enogastronomica organizzata e guidata da Carlo Zucchetti, l’Enogastronomo col Cappello, prevede una vetrina per la produzione della Tuscia e il coinvolgimento di esponenti del settore ad animare le giornate della manifestazione.

L’ARTE Questa XXa edizione ospita anche una rassegna a cura di Giulio Gargia, per la Coop. TamTam. Il tema è “Lo schermo a tavola“. Le pellicole scelte mettono l’accento su un tema inusuale ovvero sull’etica dello chef, di chi sceglie cosa portare a tavola ed in che modo presentarlo, sia esso vino o cibo. Una sorta di match “etica contro etichetta” che si sviluppa in epoche e contesti diversi: BIG NIGHT di Stanley Tucci, giovedì 08 dicembre alle ore 18.15, VINO DENTRO di Ferdinando Vicentini Orgnani venerdì 09 dicembre alle ore 18.15, VATEL di Roland Joffé, sabato 10 dicembre ore 18.15.

In mostra: “La moda nel segno di Vicino”, bozzetti di abiti rinascimentali di Ilaria Sforza Petrocochino,

“Le bellezze naturali e rinascimentali dell’alta Tuscia”, pirografie di Anselmo Chiricotto

“Back to the ’80s” by Retrottanta, anteprima della mostra che, completa di oggetti da collezione e pezzi unici e rari, avrà luogo nel corso 2023.

LA MUSICA Sul palco di Palazzo Orsini un interprete internazionale: il pianista Danilo Rea sarà in concerto, con Massimo Moriconi al contrabbasso, Domenica 11 dicembre ore 18.30, in una performance inconsueta, nata dalla collaborazione con Mina dal titolo “Dalla canzone italiana allo standard americano”.

I CONVEGNI ospitati quest’anno sono: TRANSIZIONE ECOLOGICA E LAVORO, venerdì 09 dicembre ore 16.30. Un incontro tra aziende, persone e mondo della formazione,

IL BENESSERE E LA TUTELA DEI CAVALLI NELLE RIEVOCAZIONI STORICHE, domenica 11 dicembre ore 16.30. In vista della revisione del decreto Martini, e della sua trasformazione in legge, Bomarzo organizza una tavola rotonda per affrontare questo tema.

“NEL SEGNO DI VICINO” Anticipando le celebrazioni del 500° anniversario della nascita di Vicino Orsini, signore di Bomarzo, la manifestazione ospiterà eventi legati a questa figura storica da cui ha origine gran parte del richiamo storico artistico del luogo.