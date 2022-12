NewTuscia – VITERBO – Una mattinata ricca di incontri quest’oggi per il nostro Vescovo Mons. Orazio Francesco Piazza. Alle 9.30, accompagnato dal Vicario Generale don Luigi Fabbri,è stato ricevuto in Prefettura da S.E. il Prefetto di Viterbo Antonio Cannanà. Poi un giro in città per conoscere e incontrare le persone. Alle 11.30 l’incontro in Provincia con il saluto in aula con i consiglieri, successivamente il colloquio privato con il Presidente della Provincia Alessandro Romoli.

Il Presidente Romoli si è congratulato con Sua Eccellenza per il prestigioso incarico assunto, denso di responsabilità e oneri, e ha ribadito la disponibilità, sua personale e dell’Ente Provincia, a collaborare a beneficio esclusivo delle comunità locali della Tuscia. Il dialogo tra Istituzioni è infatti la premessa necessaria per lo sviluppo della società.

Non solo. Al suo arrivo presso la sede della Provincia di Viterbo, Sua Eccellenza ha avuto la possibilità di conoscere l‘intera amministrazione provinciale, proprio in quel momento riunita in sessione di lavoro in sede di Consiglio Provinciale. Durante l’incontro in Sala Consiglio, Mons. Orazio Francesco Piazza ha ringraziato i Consiglieri provinciali per l’impegno sociale e politico profuso per il territorio e ha augurato loro buon lavoro.