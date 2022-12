NewTuscia – VITERBO – Tutti i risultati della 14ª giornata di Serie D.

Nel big match di giornata cade in casa la capolista Pianese (32 punti) 2-1 contro l’Arezzo (30) che vince meritatamente e si porta a -2 dalla vetta, per gli amaranto decisive le reti di Convitto e un’autorete, mentre per i locali Pinto accorcia le distanze, ma non basta.

Colpaccio dell’ Ostia Mare (18) che sbanca Poggibonsi (26) 1-0 Milani decisivo.

Gavorrano (24) Montespaccato (12) 1-0 Souare a segno.

Torna al successo la Flaminia (24) che al Madami supera 2-1 il Seravezza (14), per i rossoblù che con questo successo stacca in graduatoria il Livorno. A segno Abreu e Siribu, per gli ospiti Vietina, il prossimo turno i civitonici giocheranno a Ghiviborgo.

Trestina (17) Livorno (22) 1-1 Bazzoffia porta avanti i locali, Frati sigla il pareggio.

Sangiovannese (18) Città di Castello (20) 1-1

L’ Orvietana (9) batte 1-0 il Ponsacco (19) Tomassini a segno.

Terranuova (11) Ghiviborgo (17) 3-0 Sacconi (doppietta) Petrioli a segno.

Tau (14) Grosseto (15) 0-0.

F.S.