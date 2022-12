di F. S.

Atletico Capranica (16) Ronciglione United (14) 1-1 ospiti avanti con Brandoni, pareggio in extremis Andrea Moretto.

Fortitudo Nepi (15) Cura (1) termina 8-1 in evidenza Vettori (poker per lui), Orazi, Veneruso, Rizzo e Provinciali per i nepesini, Figuereo per i vetrallesi.

Montalto (9) Montefiascone (11) 1-3 Medori, Brachino e Giannini a segno per i falisci, Zerilli per padroni di casa.

Vetralla (11) Fulgur Tuscania (10) 1-0 De Silvestris a segno.

Riposava Valentano (10).San Lorenzo (7) Ischia Di Castro (5) rinviata.

Vicus Ronciglione (1) Atletico Cimina (3) 0-2 Erasmi e Vitali decisivi.

GIRONE D:

Ok il Castel S. Elia (13) che sbanca 5-1 Formello (4), secondo successo consecutivo per i gialloblù, in rete Lavagnini, Moretti (doppietta), Patrizi e Di Placido, per i viterbesi

JFC Civita Castellana (11) Fogaccia (3) 3-0 Giovannetti, Michelini e Rizzo. A segno.