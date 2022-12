NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Con il Ponte dell’Immacolata, la stagione del Teatro Boni di Acquapendente diretta da Sandro Nardi si fa ancora più intensa. Il gioiello della cittadina dell’Alta Tuscia ospita lo spettacolo “Api e lievito” di Valeria Patera, con Ana Kush. Una produzione Seven Cults per la regia di Maddalena Emanuela Rizzi, in scena mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 21.00 e in replica giovedì 8 dicembre alle ore 17.30.

Irma è una donna senza età, sexy e infantile, candida e simpatica, che con la leggerezza dell’innocenza o della follia racconta gli abusi che ha subito. La sua memoria si sposta continuamente e il corpo si interrompe nello spazio. Con un testo poetico e immaginifico, in cui la dissociazione sembra la realtà, si parla di abuso, abitudine, bisogno d’amore. Una legittimazione indotta dal primo trauma a ripetersi nel tempo e a diventare destino della vittima stessa, destinata così a marcarle la vita. L’esperienza della dissociazione nel momento dell’abuso diventa necessaria per sopravvivere e allora ecco come “inizia a girare la testa, il dolore come api nella testa“. Musica dal vivo e sonorizzazioni Giuliana Elena Jurado Bonomi.

L’appuntamento successivo è in data unica domenica 11 dicembre alle ore 17.30 con “Dalla parte della cicala. Vita di Rodari Giovanni” con Marco Zordan e Veronica Liberale.

La stagione 2022-2023 del Teatro Boni, dal titolo “Angeli, demoni, diavoli, santi e carogne“, ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono anche acquistabili online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.