NewTuscia – VITERBO – In partita per più di 35 minuti, la Domus Mulieris deve arrendersi nel finale per 69-59 alla capolista San Raffaele ma, soprattutto, vede uscire dal campo Joana Valtcheva per un nuovo infortunio al ginocchio che dovrà essere valutato nei prossimi giorni.

Contro una formazione imbattuta e lanciatissima nel suo duello testa a testa contro Basket Roma in vetta al girone della serie B di basket, il quintetto viterbese scende in campo sulla scia di tre vittorie consecutive e dimostra da subito di non avere nessuna intenzione di farsi intimorire; risponde colpo su colpo alle iniziative delle padrone di casa che, sin da subito, si affidano alla qualità di giocatrici come Grattarola, Gai e soprattutto Barbieri.

Diana Valtcheva conferma però di attraversare un ottimo momento di forma e, anche se l’attacco della Domus Mulieris fallisce spesso buone occasioni, al primo riposo il divario tra le due squadre è solo di cinque punti.

L’equilibrio prosegue nel secondo quarto, Gionchilie segna ma è fondamentale anche a rimbalzo e nel fornire assist che le compagne sfruttano a dovere; il parziale sorride alle gialloblù (12-14) e così alla pausa lunga sono solamente tre i punti che separano San Raffaele e Domus Mulieris.

Il quintetto di Scaramuccia non molla mai, San Raffaele non riesce mai ad allungare, anzi è proprio Viterbo che riesce, nella quarta frazione, a mettere la testa avanti ma, nel momento migliore della partita, Joana Valtcheva deve uscire per un problema al ginocchio che davvero non ci voleva, considerando che era appena rientrata da un lungo stop proprio per un’operazione al ginocchio.

Complice anche lo sbandamento per l’uscita della compagna, la Domus Mulieris cala la concentrazione e San Raffaele ne approfitta, confezionando un allungo tutto propiziato da Barbieri che manda in archivio la gara con un divario decisamente eccessivo per quello che si era visto sul parquet.

Questo il tabellino:

San Raffaele: Gai 12, Grattarola 15, Ciaccioni 11, De Angelis ne, Garau 2, Magistri 3, Ottaviani , Meskhi, Ingiosi, Andreassi, Barbieri 26, Paragallo . All. Ciccalotti

Domus Mulieris: Paco ne, Puggioni 4, Valtcheva D. 18, Gionchilie 12, Nobili 2, Masnata 6, Fantozzi, Ricci, Pasquali 10, Bertollini 4, Valtcheva J. 3, Schembari. All. Scaramuccia

Parziali: primo quarto 15-10, secondo quarto 27-24, terzo quarto 46-43

Nel prossimo turno per la Domus Mulierisci sarà l’occasione del riscatto nel match casalingo in programma sabato contro Smit Roma