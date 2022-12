NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Una vittoria e due sconfitte pitturano un fine settimana calcistico aquesiano solo ed unicamente a tinte grigie. Sotto la pioggia si esalta solo nel Girone A Campionato di Seconda Categoria la ASD Virtus Acquapendente di Mister Massimo Robustelli che superando con una rete di Luca Serafinelli l’ACD Onano Sport calcio esce fuori dalla zona play-out con un tesoretto di +2. Sabato 10 trasferta allo Stadio Comunale di Gradoli contro una locale ASD che dopo la sconfitta per 3-2 sul terreno di calcio dell’SSD Calcio Tuscia ci si infilata mestamente e, onestamente, inaspettatamente rispetto alle previsioni stagionali. Nello stesso Girone brutta frenata per la capolista ASD Polisportiva Vigor Acquapendente (sconfitta 3-0 sul terreno dell’ASD Grotte Santo Stefano calcio). Materializzatosi il fatto che non sono più 6 ma 3 i punti di vantaggio sulla principale inseguitrice, all’orizzonte Sabato 10 gara casalinga contro un ADC Grotte di Castro che dopo aver superato tennisticamente la quotata ASD Caatiglionese calcio si arrampica fino a metà classifica. Nel Campionato di Terza Categoria, infine, la ASD Torrese di Mister Franco Bacchi viene superata per 1-0 sul terreno della ASD Virtus Caprarola. Ragazzi della Frazione in tre giorni arbitri del Campionato. Perché prima con la trasferta di recupero sul terreno di gioco dell’ASD FC. Sassacci e poi Sabato 10 nella gara casalinga contro l’ASD Real Tolfa 2004 testeranno le velleità vittoria Campionato di due tra le squadre più attrezzate per il salto di Categoria.

Una vittoria ed una sconfitta per il settore giovanile calcistico regionale ASD Real Azzurra Etruria. Con la vittoria per 7-4 sul GSD Pianoscarano 1949 (poker Giacomo Cencini e reti singole di Luca Billi, Francesco Tomasselli, Federico Ronca) la Categoria Under 17 di Mister Andrea Colonnelli abbandona la zona retrocessione mettendosi sopra di +1. Domenica 11 Dicembre alle ore 09.00 trasferta allo Stadio “Urbetevere A” per affrontare una SSDARL Alba Roma 1907 ultima in classifica. Sconfitta pesante nel risultato (6-1 con rete di Riccardo Doroftei) ma non per la classifica quella rimediata dall’Under 15 di Gianfranco Lallo Montagnoli sul terreno dell’ASD Cesano: erano e rimangono 3 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Domenica 11 Dicembre alle ore 10.30 gara casalinga contro un ASD Flaminia Civitacastellana che dopo la vittoria per 2-1 sul terreno di gioco dell’ASD P.C. Aurelio lievita verso l’alta classifica. Turno di riposo non penalizzante per l’Under 14 di coach Luca Fortuni: erano e rimangono 3 i punti da recuperare sulla zona salvezza. E Sabato 10 Dicembre alle ore 17.00 pesante scontro diretto sul terreno di gioco di un GSD Pianoscarano 1949 uscito sconfitto per 3-0 dalla trasferta capitolina ASD.P.C.