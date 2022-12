NewTuscia – VITERBO – In occasione della partita di calcio Monterosi-Viterbese, in programma domani 4 dicembre alle 14,30 allo stadio comunale Enrico Rocchi, come da ordinanza n. 900 del 1 dicembre 2022 della Polizia Locale, saranno in vigore i seguenti provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare:

dalle ore 12,30 divieto di sosta con rimozione In via della Palazzina (dall’intersezione con via Gargana a via Caduti sul Lavoro);

dalle ore 13,30 interdizione della circolazione veicolare in via della Palazzina, dall’intersezione con la tangenziale ovest/via A. Moro.

In deroga a quanto stabilito, lo stesso G.O.S., potrà decidere di non dare operatività al suddetto divieto di circolazione.