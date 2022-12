NewTuscia – MONTEFIASCONE – Dopo i casi Cimarello, Sciuga, Merlo, Capocecera, Canile Municipale, Malta, Alberi suicidi e altro ancora, si è aggiunta alla collana di questa amministrazione un’altra perla.

Al Consiglio Comunale del 29 novembre u.s. abbiamo assistito, infatti, al punto più basso mai raggiunto dalla politica nella nostra cittadina e, sinceramente, ci siamo vergognati.

I fatti:

Al Consiglio Comunale del 29.9.2022 , su iniziativa del consigliere di opposizione Manzi Paolo Domenico, siamo venuti a conoscenza che un Dirigente del Comune, in data 5.4.2022, con tanto di numero di protocollo, aveva inviato una lettera al Sindaco, al Segretario Comunale, alla Giunta, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri comunali , nella quale contestava gravi violazioni commesse nelle procedure di assunzione del personale dell’asilo nido .

Questa missiva NON è mai stata recapitata, a tutt’oggi, ai consiglieri comunali, quantomeno a quelli di opposizione (ne ha copia un solo consigliere a seguito di accesso agli atti).

Al Consiglio Comunale del 29.9.2022 , pertanto, la intera opposizione, dopo essersi indignata – e non poco – per non aver ricevuto tale missiva, chiedeva al Presidente del Consiglio Sig.ra Mancini Carla, di chiamare la Dirigente, affinché spiegasse all’intera assise, quali fossero le “gravi violazioni di cui si lamentava”.

Il Presidente del Consiglio negava la richiesta dapprima affermando che doveva accertarsi se esisteva o meno tale “lettera” (!) – poi dicendo che avrebbe dovuto valutare la cosa e, comunque, promettendo che l’intera vicenda sarebbe stata approfondita in un successivo consiglio comunale.

Poiché il Consiglio Comunale non era stato ancora convocato, la opposizione, in data 21.10.2022 , faceva espressa richiesta di convocazione urgente di un Consiglio Comunale, giuste le previsioni di legge, avente ad oggetto il seguente O.d.G.: “approfondita discussione sui fatto occorsi in data 5.4.2022”.

In previsione, del suddetto consiglio, poi, la consigliera Celeste Orietta, a nome della opposizione, chiedeva di avere copia della documentazione relativa al bando di assunzione all’asilo nido, per prendere cognizione dei fatti e poterne parlare, con cognizione di causa, all’assise comunale.

Nonostante la documentazione fosse stata richiesta esplicitamente per il consiglio comunale straordinario richiesto dalla opposizione consiliare, la stessa NON veniva messa a disposizione dei consiglieri di opposizione.

Si giungeva, così, al Consiglio Comunale del 29.11.2022 , nel quale il capogruppo di maggioranza Renato Trapè ed il Sindaco leggevano due veri e propri “sermoni” nei quali sostanzialmente dicevano di essere “belli, bravi e buoni” e che “le assunzioni erano state fatte correttamente”.

Ma, cosa grave, il Presidente del Consiglio si rifiutava nuovamente di far chiamare la Dirigente estensore della lettera contenente le gravi accuse mosse al Sindaco, questa volta con una motivazione ancora più incredibile della precedente – “in quanto, da fonti giornalistiche aveva appreso che, probabilmente era stato aperto un procedimento penale e, quindi, la magistratura avrebbe provveduto a fare chiarezza”.

A questo punto la opposizione insorgeva evidenziando che, innanzitutto, non era a conoscenza di alcun procedimento giudiziario e che comunque, la cosa era del tutto irrilevante in quanto magistratura e consiglieri comunali operano su piani diversi: la prima si interessa di reati, i secondi di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione.

Il Presidente del Consiglio, tradendo nuovamente il ruolo super partes, decideva comunque di chiudere comunque l’argomento, senza sostanzialmente permettere che venisse fatta chiarezza sulla vicenda.

A questo punto la opposizione consiliare abbandonava l’aula in segno di indignazione per quanto accaduto.

In conclusione, questi i fatti incontrovertibili:

Una Dirigente ha mosso accuse gravi nei confronti del Sindaco sulle procedure di assunzione all’asilo nido;

La lettera della Dirigente, nonostante fosse indirizzata anche ai consiglieri comunali, dal 5.4.2022, NON E’ MAI STATA RECAPITATA, QUANTOMENO AI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE.

La DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ASSUNZIONI DELL’ASILO NIDO, richiesta con urgenza in data 8.11.2022, in previsione del consiglio comunale del 29.11.2022, NON E’ STATA MESSA A DISPOSIZIONE dei consiglieri di opposizione.

La Dirigente del Comune, estensore della lettera contenente le gravi accuse mosse al Sindaco, nonostante le reiterate richieste della opposizione consiliare, NON è stata chiamata a spiegare l’accaduto né al Consiglio Comunale del 29.9.2022, né a quello, convocato ad hoc, in data 29.11.2022.

La maggioranza di sinistra del Comune di Montefiascone non ha permesso che fosse fatta chiarezza su quanto accaduto in data 5.4.2022.

QUESTO E’ IL CONCETTO DI DEMOCRAZIA DEI MASSIMI RAPPRESENTATI DEL PARTITO DEMOCRATICO DI MONTEFIASCONE!

Questo incredibile e vergognoso episodio ci riporta ad esempi di “democratura”, lontani dalle tradizioni dei paesi occidentali.

La misura è ormai colma.

Nei prossimi giorni valuteremo attentamente le idonee iniziative da intraprendere.

I Consiglieri di opposizione

DANTI Andrea

CELESTE Orietta

RANALDI Maria Cristina

CECCARELLI Massimo

MANZI Paolo Domenico