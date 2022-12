NewTuscia – ROMA – Trastevere calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Vincenzo Ciotoli, attaccante classe 2000, che si unirà alla rosa fino al termine della stagione in corso. Il neo acquisto amaranto ha disputato la prima metà di stagione in Eccellenza, con la maglia dell’Audace, realizzando sei reti. Cresciuto nel settore giovanile del Ferentino, Ciotoli vanta una breve esperienza con l’Under 17 del Foggia e poi annate in D con Pineto, Sanremese, Vis Artena e Lanusei e in Eccellenza con Sora e Terracina. Queste le sue prime parole da giocatore del Trastevere: “Sono davvero orgoglioso di poter iniziare questa nuova avventura e di far parte di questa grande famiglia. La trattativa è stata molto breve, diciamo che ci siamo cercati a vicenda, il Trastevere perché aveva bisogno di un giocatore in questo ruolo e io perché avevo tanta voglia di rilanciarmi in Serie D. Il primo impatto è stato eccellente, ho trovato un ambiente sano, positivo e perfetto per crescere. Spero di avere l’opportunità di giocarmi le mie carte e regalarmi qualche soddisfazione personale, per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati“.

