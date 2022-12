NewTuscia – TUSCANIA – Trasferta in Abruzzo per la Maury’s Com Cavi Tuscania che domenica pomeriggio alle 16 affronta la Sieco Service Impavida Ortona nell’incontro valido per la decima di andata del girone blu della serie A3 Credem banca.

Contro la seconda forza del campionato, Ortona è a quota 20 dietro alla capolista Catania (24) con tre punti in più di Tuscania e Bari (17), capitan Sorgente e compagni sono chiamati a dimostrare da subito che quello di domenica scorsa in casa con Palmi è stato solo un incidente di percorso. Ancora una volta, quindi, sarà battaglia fino alla fine contro una squadra, la Sieco Service Impavida, abituata a non mollare mai tanto che sui nove incontri fin qui disputati ben cinque li ha giocati ai vantaggi, con alterne fortune però.

“La partita di domenica sarà molto complicata dato che loro vengono da un ottimo periodo con buoni risultati e occupano una posizione sopra la nostra in classifica -è il commento di Filippo Menchetti, giovane martello bianco azzurro, classe 2003. Dal torneo che abbiamo fatto nel pre-campionato abbiamo visto che sono un’ottima squadra, costruita per vincere e guidata da un esperto e determinante Marshall. Noi veniamo da una sconfitta in casa ma abbiamo lavorato bene in settimana e siamo davvero carichi per domenica”.

La probabile formazione dei padroni di casa: Ferrato al palleggio con Bulfon opposto, Iorno e Arienti al centro, Bertoli e Marshall laterali, Benedicenti libero.

Si gioca alle 16 agli ordini dei signori Mariano Gasparro e Luigi Pasciari.

Prevista la diretta YouTube Legavolley.