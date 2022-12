NewTuscia – MONTEFIASCONE – La Giornata Internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, istituita nel 1981, è nata per sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita.

L’istituto “C.A. dalla Chiesa”, scuola polo per l’inclusione, ha organizzato una piccola ma significativa iniziativa di sensibilizzazione, promuovendo un’azione volta a suscitare in tutte le studentesse e studenti una riflessione sul concetto di disabilità, stimolando il dibattito per il superamento di ogni forma di discriminazione e di esclusione con azioni costanti e tangibili.

Il giorno 02 dicembre 2022 alle ore 9.15 è stato effettuato un momento di riflessione sul tema della disabilità e dell’inclusione sociale. Per venti minuti gli studenti, accompagnati dai loro docenti, discuteranno sul concetto di inclusione e vedranno due brevi video. Al termine, pubblicheranno le loro parole chiave che andranno a formare una “nuvola” creativa che rimarrà come ricordo condiviso di una giornata importate. Partendo dalla scuola, dunque, per affrontare insieme una sfida per costruire insieme una società più inclusiva, attenta ai bisogni di tutti, dove tutti sono speciali perché diversi.