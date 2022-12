NewTuscia – CAPRANICA – Mercoledì 7 dicembre la Biblioteca comunale di Capranica incontra l’autrice Elisa Mazzoli con l’iniziativa “È quasi Natale! Storie per bambini che sanno aspettare”.

Finalista del Premio Nazionale “Nati Per Leggere-2022”, l’autrice propone un incontro di lettura, narrazione e laboratorio per bambini e famiglie.

Una sinergia, quella tra la Biblioteca di Capranica e il gruppo dei volontari Nati Per Leggere, che regala durante tutto l’anno momenti di condivisione per i bambini. Un modo diverso di stare insieme e di stimolare la crescita dei più piccoli puntando sull’importanza della lettura.

Tema dell’incontro del 7 dicembre è: Come si fa ad aspettare con pazienza il giorno più speciale? La storiatrice Elisa ci racconta come fare…

Non mancheranno occasioni di lettura con il coinvolgimento delle famiglie e, al termine, il laboratorio creativo “Il cucù del Natale” in cui i bambini realizzeranno una piccola tavola tattile, da portare a casa con sé per ricordare il momento delle storie condivise aspettando il Natale.

Un pomeriggio prenatalizio in compagnia, realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2022, L.R. 24/2019.

L’appuntamento per mercoledì è alle ore 16:30 presso la Biblioteca comunale di Capranica (Palazzo Patrizi-Naro, Piazza Sette Luglio). L’ingresso è gratuito su prenotazione.

Comune di Capranica