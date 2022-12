Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – La manifestazione e’ organizzata dall’Associazione The Grove, nelle due domeniche del 27 novembre e 4 dicembre, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Orte.

L’itinerario enogastronomico e’ giunto quest’anno alla XIV edizione, con un sempre crescente successo di pubblico, avendo come protagoniste le tradizioni legate ai prodotti tipici locali, la gente ed il suo territorio, con l’intento di far risaltare le qualità di bontà e genuinità dei prodotti locali nel rispetto dell’ambiente.

L’attenzione degli organizzatori e’ da sempre rivolta ai turisti ed ai residenti, con l’obiettivo ambizioso di dar vita ad una simbiosi tra arte ed enogastronomia della produzione tipica locale.

Orte in Cantina ha come protagonista il vino e il cibo, la gente ed il suo territorio con l’obiettivo di realizzare un connubio tra cucina, cultura ed arte attraverso percorsi enogastronomici.

Nata nell’autunno 2007, Orte in cantina è uno degli eventi più affermati della Tuscia.

Si svolge ogni anno l’ultima domenica di novembre e la prima domenica di dicembre.

L’itinerario attraversa l’intero Centro storico e consente, in città, le Chiese, i Musei e i Palazzi di particolare pregio.

Il vino è un’arte che non ama la solitudine ed il piacere che si prova degustandolo si può considerare alla stregua di altre forme artistiche come la musica e la pittura.

L’appassionante viaggio sarà arricchito, mattina e pomeriggio, da percorsi turistici per visionare il complesso sotterraneo della città, i cunicoli, la cantine scavate nel tufo, ed in superficie le chiese, i musei e i palazzi di particolare pregio.

Il percorso enogastronomico prevede la visita di numerose cantine ricavate nel sottosuolo tufaceo della rupe, possono essere degustati piatti tipici e vini di qualità, con l’ultima tappa in Piazza della Libertà, che si colora ogni anno di animazione e musica, con la possibilità di acquistare prodotti nelle bancarelle tipiche.

L’auspicio degli organizzatori è che possa sviluppare un sempre maggiore gradimento di pubblico, confermando e migliorando il valore educativo e formativo delle passate edizioni: il vino è un’ arte che non ama la solitudine ed il piacere che si prova degustandolo si può considerare alla stregua di altre forme artistiche come la musica e la pittura. E’ attraverso la condivisione d’intenti che gli organizzatori intendono avviare i consumatori alla conoscenza attenta di questa vera e propria arte.

