NewTuscia – VITERBO – In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e col patrocinio del “Comitato Nazionale per il Centenario”, le cattedre di Letteratura Italiana di Stefano Pifferi e di Letteratura Italiana moderna e contemporanea di Carlo Serafini, docenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo, hanno organizzato per il 7 dicembre 2022 presso l’Aula Magna del Rettorato un convegno dal titolo “I Luoghi di Pasolini”. L’incontro vuole offrire uno sguardo “geo-critico” sulla multiforme attività dell’intellettuale friulano, ancorandola a luoghi significativi per la biografia di Pasolini e per la sua produzione poetica, letteraria, filmica.

Al termine del convegno, verrà inaugurata la mostra fotografica “Gli Orienti di Pasolini” con la presenza dell’autore, il fotografo Roberto Villa. La mostra è incentrata sulle foto di scena dai set dei film orientali del regista e offre uno sguardo diverso, dietro le quinte, che contribuirà a fornire una prospettiva diversa, quasi quotidiana, di ciò che esiste prima e dietro la macchina da presa. La mostra sarà visitabile fino alla fine di gennaio 2023 nel Corridoio delle Monofore del Complesso di Santa Maria in Gradi. In allegato la locandina con programma e informazioni dettagliate, i contatti degli organizzatori e il link zoom per seguire i lavori da remoto.