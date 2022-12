NewTuscia – ROMA – Il Trastevere calcio rende noto di aver risolto il contratto con i giocatori Gianmarco Carta (classe 1991, 10 presenze in stagione), Youssef Sadek (classe 1999, 3 presenze) e Luca Avellini (classe 2003, 4 presenze).

La società ringrazia i tre calciatori per la dedizione e l’impegno profuso in questi mesi di permanenza in maglia amaranto e augura loro le migliori fortune professionali e umane.