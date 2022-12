TAGLIO VEGETAZIONE INFESTANTE E SUCCESSIVO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO, IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI. ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA

NewTuscia – VITERBO – Taglio della vegetazione infestante con successivo spazzamento meccanizzato, proseguono gli interventi in città. Questo il programma dei prossimi giorni: il 3 dicembre in via Bainsizza e in via Signorelli, il 7 dicembre in via Santa Maria della Grotticella (dall’incrocio via Santa Maria in Gradi a incrocio via Rossini), il 9 dicembre nell’altro tratto di via Santa Maria della Grotticella, ovvero dall’incrocio di via Rossini fino al termine della via.

Il giorno successivo, 10 dicembre, interventi in via Pergolesi e via Brenta. Tali vie dovranno essere libere dalle auto parcheggiate. Sul posto degli interventi – laddove necessario – verrà collocata apposita segnaletica con i divieti di sosta (con rimozione forzata dei veicoli).

“È importante – sottolinea la sindaca Frontini – garantire l’assenza di macchine ai lati dei marciapiedi al momento del diserbo, altrimenti non è possibile effettuare un intervento preciso perchè si rischia di danneggiare le auto. L’amministrazione sta profondendo uno sforzo importante per migliorare il livello di decoro della città – conclude la sindaca – ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti”.