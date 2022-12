NewTuscia/Umbria –SANVENANZO – E’ stato approvato l’assestamento di bilancio 2022. A comunicarlo è lo stesso sindaco Marsilio Marinelli:

“Nonostante le difficoltà economiche legate all’aumento dei prezzi e del costo energetico. La manovra approvata impegna 35mila euro per il completamento del secondo stralcio dei lavori di pavimentazione della piazza di Ripalvella.

Sono state inoltre incassate risorse aggiuntive per 15mila euro che, secondo quanto riferisce il sindaco, contribuiranno all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulle strade comunali. Confermati tutti gli impegni assunti per i lavori che troveranno esecuzione nelle prossime settimane e previste risorse per servizi alla prima infanzia e il trasporto scolastico. Confermate anche le risorse per il completamento della segnaletica verticale e orizzontale. “E’ una manovra di bilancio – afferma Marinelli (foto) – che ancora una volta sancisce la stabilità economica dell’ante ed prevede risorse per i cittadini e la sicurezza stradale”.