NewTuscia/Umbria – Parrano – E’ stata approvata ad unanimità, l’adesione del consiglio comunale di Parrano, alla petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico e tutte le iniziative finalizzate all’adozione, nel rispetto delle rispettive competenze, di tutti i provvedimenti utili al sostegno della petizione stessa.

Secondo la petizione Coldiretti il cibo sintetico è prodotto in bioreattori, non salvaguarda l’ambiente perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali e soprattutto è meno efficiente di quelli oggi più performanti. Oltre a ciò si aggiunge che non conosciamo i suoi impatti sulla salute, in quanto i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare e l’esperienza maturata è ancora troppo breve e non consente di avere alcuna certezza. Non da ultimo si evidenzia come esso non aiuta a perseguire gli obiettivi di giustizia sociale che guidano l’Europa, in quanto prodotto su brevetti e tecnologie con alti costi di ingresso e sviluppo, nelle mani di pochi grandi investitori multinazionali, limitando anche la libertà dei consumatori e omologa le scelte sul cibo.

Il Comune nei prossimi giorni, procederà alla sollecita trasmissione della deliberazione consigliare al ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.