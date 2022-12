NewTuscia – BAGNOREGIO- Come ho già avuto modo di fare in consiglio comunale, per trasparenza, visto che la vicenda riguardò anche alcuni cittadini, comunico che ho deciso, d’accordo con l’avvocato Gorziglia, che ringrazio per l’ottimo lavoro che ha svolto, di ritirare la costituzione in parte del civile del comune nel procedimento penale che riguardava le minacce di morte, offese e gesti, subiti lo scorso anno da me, da altre persone e dal comune.

Questo perché d’accordo con l’avvocato della controparte, nel versamento risarcitorio di euro 1300, che saranno utilizzati per acquistare giochi per i bambini. Una vicenda che ho voluto sottolineare perché ognuno di noi ha il dovere di difendere se stesso, gli altri e l’ente che rappresenta, affinché non debba vedersi minacciato soltanto perché svolge in modo serio il ruolo al quale è stato chiamato.

Luca Profili Sindaco di Bagnoregio