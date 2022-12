NewTuscia/Umbria – LUGNANO in TEVERINA – Grande attesa a Lugnano in Teverina per la presentazione al pubblico della collezione mondiale di ulivi “Olea Mundi”, proveniente da ogni parte del mondo, che si svolgerà sabato 3 dicembre, che aprirà la due giorni di questo importante evento.

A comunicarlo è il vice sindaco di Lugnano Alessandro Dimiziani che illustra l’iniziativa – “Sarà un vero ed interessante inno alla biodiversità con tutti i protagonisti di questo attrattore culturale e naturale. Ci saranno ospiti d’eccezione come la Magnifica Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma prof.ssa Antonella Polimeni, il commissario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazi, Andrea Scoto, già responsabile della gestione della Collezione di Olivo di Pergusa (Enna) ed Osvaldo Bevilacqua, giornalista televisivo ed ambasciatore dei Borghi più Belli d’Italia e nel Mondo al quale verrà consegnata la cittadinanza onoraria di Lugnano in Teverina”.

Dopo il convegno ci sarà un’altra iniziativa che vedrà protagonista Luigi Cremona critico enogastronomico e Lorenza Vitali, giornalista enogastronomica che, con la collaborazione dell’archeologa Laura Pinelli, accompagnerà le “Degustazioni in giro per il mondo”

La degustazione, a cura di chef del territorio, seguirà un ideale viaggio tra le culture olivicole di 5 paesi: 5 ricette tradizionali verranno abbinate a 5 cultivar, originarie di altrettanti paesi. Le nazioni e le relative ricette verranno scelte per la loro storia e per le caratteristiche che le legano al tema del convegno, e verranno illustrate dalle conduttrici spiegando il valore culturale degli abbinamenti e raccontando aneddoti curiosi.

Domenica 4 dicembre la suggestiva passeggiata Olea Mundi Trekking porterà a scoprire da vicino la collezione mondiale Olea Mundi e il mulino medioevale della Para nelle Terre dei Borghi Verdi con degustazione al Palazzo ex-Fabbrica.

A chiudere la due giorni l’iniziativa “Cucine dal Mondo” che prevede una degustazione di piatti tipici di Afghanistan, Somalia, Pakistan, Nigeria e Italia, a cura dell’associazione Musiva con il coinvolgimento dei ragazzi rifugiati presenti a Lugnano. Già il 26 novembre scorso, ricorda Dimiziani, in occasione della Giornata Mondiale dell’Olivo, a Lugnano è stata effettuata la prima raccolta delle olive della collezione in un vero museo a cielo aperto, quello di Olea Mundi, che racchiude circa 400 varietà di olivo provenienti da più di 20 paesi del mondo per raccogliere i primi frutti di questa preziosa risorsa vivente. Dalla sua messa a dimora avvenuta nel 2014, finalmente quest’anno si potrà realizzare la prima raccolta delle olive di tutto il mondo della collezione di Lugnano.

Il Comune insieme agli altri partner del progetto (Cnr Perugia, Parco tecnologico e agroalimentare dell’Umbria 3-A e cooperativa Luniano, Olea Mundi Assisi) condividerà tale importante evento insieme ai cittadini e alle associazioni di Lugnano in Teverina, agli appassionati di questo progetto internazionale sulla salvaguardia della Biodiversità, alle scuole del territorio, ai tanti personaggi che hanno adottato o hanno ricevuto l’adozione onoraria di questi olivi.

Programma:

SABATO 3 DICEMBRE

Ore 11 Visite alla Collezione Mondiale degli Olivi OLEA MUNDI

Ore 15,30 Teatro Spazio Fabbrica

CONVEGNO:

LA COLLEZIONE MONDIALE DEGLI ULIVI OLEA MUNDI:

– PROGETTI IDEE E SVILUPPO DI UN FORTE ATTRATTORE CULTURALE, NATURALE E SCIENTIFICO

Programma

Ore 15,30 Saluti autorità

Gianluca Filiberti – Sindaco del Comune di Lugnano in Teverina

OLEA MUNDI

Progetti idee e sviluppo di un forte attrattore culturale, naturale e scientifico

Modera Luigi Cremona- critico enogastronomico

Introduzione

Antonella Polimeni – Magnifica Rettrice Università La Sapienza di Roma

La Collezione di Olivo di Pergusa (ENNA) Scrigno di Biodiversità

Dr. Girolamo di Fazio – Commissario del Libero Consorzio Comunale di Enna

Dr. Andrea Scoto – già responsabile della gestione della Collezione di Olivo di Pergusa

“La Collezione di Olivo di Lugnano in Teverina e il Sistema di Conservazione e Sicurezza della Agrobiodiversità regionale”.

Luciano Concezzi, Andrea Massoli, Mauro Gramaccia

Presentazione “OLIO EVO “OLEA MUNDI” della prima raccolta delle olive della Collezione Mondiale”

Roberto Mariotti , Saverio Pandolfi (CNR-IBBR)

“La variabilità dell’olivo, una risorsa per fronteggiare le sfide del futuro”

Luciana Baldoni (CNR-IBBR) e Marina Bufacchi (CNR – ISAFOM)

Presentazione “Comitato “Amici della Collezione Mondiale OLEA MUNDI”

Alessandro Dimiziani – Vicesindaco di Lugnano in Teverina ; Danilo Vola – Cooperativa Luniano

“Olea Mundi in Assisi: un messaggio di pace per il mondo”

Prof. Gianfranco Costa – Fondatore e Responsabile del Centro per la Pace dei Popoli di Assisi

Consegna Adozioni onorarie di un olivo OLEA MUNDI alle autorità

Consegna cittadinanza onoraria ad Osvaldo Bevilacqua

A seguire nella sala Terzo Pimpolari Palazzo Ex Fabbrica

OLEA MUNDI NELLA FABRICA DEL GUSTO

Degustazioni in giro per il mondo con il critico gastronomico Luigi Cremona, la giornalista Lorenza Vitali di Witaly, e l’archeologa Laura Pinelli dell’Associazione Pachis di Roma e con la partecipazione delle attività enogastronomiche del territorio.

DOMENICA 4 DICEMBRE

Camminata OLEA MUNDI TREKKING

Borghi Verdi in Cammino…dal Convento di San Francesco alla Collezione Olea Mundi con visita al Mulino Medievale della Para

A seguire Degustazione prodotti tipici

Ore 19 Sale Civiche Palazzo Pennone

“Cucine dal Mondo”.