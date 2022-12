NewTuscia – TARQUINIA – “Il nostro impegno per Tarquinia è sotto gli occhi di tutti. Ed è su questo che chiediamo la fiducia dei cittadini”. Lo affermano i consiglieri comunali di Tarquinia 2024 Manuel Catini e Arianna Centini, che presentano la lista a sostegno del candidato presidente all’Università Agraria Maurizio Leoncelli. “Abbiamo creato una squadra di donne e uomini che con coraggio hanno abbracciato il nostro percorso, iniziato da molti mesi in consiglio comunale con abnegazione, serietà e partecipazione nei confronti di un’amministrazione Giulivi che si è dimostrata arrogante e chiusa in se stessa, senza mai aprirsi a un dialogo costruttivo chiesto a gran voce dalla comunità – proseguono Catini e Centini -. Una lista, quella di Tarquinia 2024, civica e trasversale con persone provenienti dalla società civile, liberi professionisti, geometri, medici, impiegati, giornalisti, giovani laureati, insegnanti, imprenditori, tutti accomunati dalla voglia di lavorare per il bene dei cittadini.

Ci siamo trovati insieme ad altre forze politiche per condividere un progetto di rilancio dell’Ente di via Giuseppe Garibaldi, facendo sintesi di identità diverse ma con gli stessi obiettivi. Le elezioni dell’11 dicembre possono lanciare un forte segnale di cambiamento, al quale dobbiamo credere con forza. Tra le nostre principali proposte per il rilancio dell’Università Agraria ci sono l’affidamento in concessione, tramite apposito bando pubblico rivolto alle associazioni del territorio, del campo gara situato presso il centro aziendale della Roccaccia per una sua innovativa gestione, con l’obiettivo di renderlo quanto più accessibile e fruibile durante tutti i mesi dell’anno, con la calendarizzazione di eventi equestri e sociali; l’apertura di uno sportello per bandi e fondi europei a favore di imprese e cittadini; la riapertura del campeggio di Spinicci con l’intento di creare nuovi posti di lavoro e sviluppo economico; la creazione di una filiera pubblico/privata per progetti innovativi, inclusivi e sostenibili. Inoltre, riteniamo indispensabile introdurre strategie comunicative per incrementare lo sviluppo turistico puntando su aree archeologiche, storia e tradizioni, percorsi naturalistici, enogastronomia e prodotti a km 0.

I nostri candidati sono Ivana Arcangeli, Massimiliano Bagaglia, Alice Battellocchi, Enrico Capotorti, Francesca Biagiola, Luigi Caria, Daniele Ciambella, Sara Cori, Giuseppe Dolgan, Carlotta Marzoli, Giorgio Meggiorini, Tiziana Montanucci, Pietro Pico, Antonio Pietrafesa, Carmen Sabbatini e Franca Salemi”.