NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – Calvi dell’Umbria si anima per la settima edizione di Calvinfesta (26 novembre-20 gennaio), eterogeneo contenitore di 21 eventi ed iniziative organizzate dalle associazioni operanti sul territorio in collaborazione con il Comune di Calvi dell’Umbria, assessorato alla cultura e al turismo. Teatro, musica, cinema, arte, sperimentazione, tradizione e cultura del territorio con eventi di sapore popolare e saperi gastronomici, oltre all’apertura straordinaria dei musei con visite guidate su prenotazione.

Di rilievo la visita al Museo del Monastero delle Orsoline che comprende la pinacoteca dove è possibile ammirare le prestigiose opere della “Collezione Chiomenti Vassalli” fra cui spiccano artisti come Pieter Brueghel il Giovane, Guido Reni, Gaspar Van Wittel e altri da scoprire. Il percorso museale include inoltre le Cucine Storiche del Monastero risalenti alla prima metà del XVIII secolo e il suggestivo Presepe Monumentale in terracotta policroma del XVI sec., realizzato da Giacomo e Raffaele da Montereale. Dall’8 al 31 dicembre il Museo sarà aperto con visite gratuite in giornate dedicate.

Programma

Sabato 26 novembre ore 17:30

“L’artista calvese cantatore pontificio e cantante d’opera Bartolomeo Nicolini”, conferenza concerto a cura del Maestro Domenico Agnusdei, con il quintetto Marconi’s Consort.

Sabato 3 dicembre,

Presentazione monografica a cura di Enrico Marchionne su Venuti, ultimo comandante del Corpo dei Vigili del fuoco di Roma, che insieme alla sua famiglia diede un contributo importante per la costruzione dell’acquedotto comunale.

Sabato 3 ore 19:00 e domenica 4 ore 17:00

Teatro degli occhi – via Santa Lucia 9

“Vanadio” di e con Giovanni Vettorazzo, da un racconto di Primo Levi con la regia di Guya Colorio. Progetto Drammaturgia del Presente, a cura dell’Associazione Laura e Morando Morandini: Ingresso libero. Prenotazioni: 3475900914

8 dicembre – 6 gennaio

Palazzo Comunale – via Daniele Radici, 2

Mostra permanente dei Presepi artigianali. Calvi dell’Umbria è il paese delle Natività. Durante le festività natalizie sarà possibile ammirare i Presepi artigianali, vera eccellenza calvese, conosciuta da collezionisti ed esperti. Ingresso libero. Orari e info: 3339615741

sabato 10 ore 14:30

Taverna del Monastero – Piazzetta dei Martiri

Buon Natale in tutte le lingue del mondo. Un mondo di Auguri! Teatro dei burattini – un pomeriggio dedicato. A cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale “Il giardino dei pupazzi”. Ingresso libero.

Sabato 10 ore 19:00 e domenica 11 ore 17:00

Teatro degli occhi – via Santa Lucia, 9

“La conferenza – una stanza tutta per sé” con Barbara Chiesa. Tratto da due conferenze tenute da Virginia Wolf a Cambridge nel 1928, tradotto, adattato e diretto da Barbara Chiesa. Costumi di Lia Francesca Morandini. Ingresso libero. Prenotazioni: 3475900914

Domenica 11 dicembre ore 9:00

Appuntamento in Piazza Mazzini.

“Tre mulini, Presepi e sapori. Alla scoperta della bellezza di Calvi dell’Umbria”. Trekking Art / Nuove storie di Città e Borghi, a cura di Coop sociale ALIS, sostenuto dalla Fondazione Carit, in collaborazione con l’Associazione Viatores Umbro Sabini e i Volontari del Servizio Civile Universale. Seguirà degustazione di vini e formaggi. Tappa ai Mulini a vento e visita al Museo Delle Orsoline. Prenotazione obbligatoria 3456983825 solo tramite Whatsapp.

Venerdì 16 dicembre ore 15:00

Teatro del Monastero – Piazzetta dei Martiri

“Lo schiaccianoci” – “Saggio degli allievi della scuola di musica” a cura dell’Associazione Amici della Musica di Calvi dell’Umbria.

Sabato 17 dicembre ore 14:30

Taverna del Monastero – Piazzetta dei Martiri.

Un mondo di auguri. Buon Natale in tutte le lingue del mondo. L’Associazione Pro Loco propone un pomeriggio dedicato ai giochi in legno con laboratori artistici per bambini in collaborazione con l’Associazione ADS Ludobus – Legnomania. Ingresso libero.

Domenica 18 dicembre

– ore 8:30

Piazza Mazzini. Giro escursionistico – culturale alla riscoperta dei nostri borghi. L’Associazione Viatores Umbro-Sabini, in collaborazione con il Comune di Calvi dell’Umbria, organizza alcune escursioni finalizzate alla riscoperta dei borghi situati nel territorio calvese. Questa prima uscita ha come meta, la frazione di Poggiolo e prevede, oltre al giro turistico del borgo, una sosta con intermezzo musicale e aperitivo. Prenotazione entro il 15 dicembre direttamente presso l’INFO-POINT 3339615741

– ore 16:00

Museo del Monastero delle Orsoline

Il nostro Presepe. Famiglie nella Valle Incantata: attività laboratoriale dedicata a famiglie con bambini dai 4 anni. Dopo la visita guidata al Presepe Monumentale, ogni famiglia sarà invitata a realizzare con argilla e materiale di riciclo, le statuine del presepe. Occorrente fornito da Le Macchine Celibi.

Prenotazione 3283283824.

Venerdì 23 dicembre ore 14:30

Taverna del Monastero – Piazzetta dei Martiri.

Un mondo di auguri. Buon Natale in tutte le lingue del mondo. L’Associazione Pro Loco di Calvi dell’Umbria propone attività interculturali con Tombola per bambini e piatti tipici natalizi di diverse nazioni. La giornata sarà focalizzata sullo scambio di tradizioni e la conoscenza di nuove culture. Ingresso libero.

Lunedì 26 dicembre

– ore 16:00

Chiesa di Santa Brigida – Piazza Mazzini

Concerto di Natale

Come da tradizione l’Associazione Amici della Musica porge i suoi auguri alla popolazione con il consueto concerto. Ingresso libero.

ore 18:00

Chiesa di S. Brigida e S. Antonio – Piazza Mazzini

Video mapping sulla facciata della Chiesa. Racconto artistico del Natale, attraverso un sistema di video proiezione di opere d’arte, effetti visivi accompagnati da musica classica e moderna. Partendo dagli affreschi di Giotto, si snoda il racconto che ripercorre la Natività, dall’Annunciazione a Maria ai primi episodi dell’infanzia di Gesù. A cura di Pino Di Buduo, regista e sperimentatore di teatro multimediale e interdisciplinare. Un pomeriggio di incontro spettacolare tra arte e videomapping, la sperimentazione della drammaturgia digitale, attraverso il potenziamento della percezione sensoriale.

Venerdì 30 dicembre ore 16:00

Teatro del Monastero – Piazzetta dei Martiri

Dedicato ai più giovani. Proiezione di un film a tema natalizio a cura dell’Associazione Amici della Musica. Ingresso libero.

Giovedì 5 gennaio 2023

Foyer del Teatro del Monastero – Piazzetta dei Martiri

– ore 15:30 Senza confini. Mostra di pittura di Laura Bazzero. Esposizione che spazia dalle opere ad olio su tela con dettagli dal mondo, agli acrilici su pannello, ispirate agli aborigeni dell’Australia. Sarà offerta una degustazione di vini e formaggi locali. Ingresso libero

Teatro del Monastero – Piazzetta dei Martiri

ore 16:00 Poesia: Vivere nel sole. Tour poetico, poesia in viaggio da Nord a Sud. Spazio dedicato alla poesia a cura della Fondazione Cultura e Arte il Dammuso. Ingresso libero.

ore 18:00 Teatro e poesia. Sta’ a guarda’ er capello. Con Nicola Masotti e Luigi Mastracci al pianoforte. Comicità, racconti popolari, sonetti, poesie di autori storici, il meglio della romanità a braccetto con musiche e canzoni senza tempo. La cultura popolare romana. Ingresso libero.

Venerdì 6 gennaio ore 15:00

Taverna del Monastero – Piazzetta dei Martiri

Alla ricerca della signora B. Racconti a cura di Ljuba Scudieri, attrice-narratrice e antropologa. Pomeriggio dedicato ai bambini, fiabe da diverse tradizioni e culture orali, che mostrano diverse sfaccettature del personaggio della Befana. Il tutto sarà alternato con giochi a tema. Ingresso libero.

Domenica 8 gennaio dalle ore 8:30

Da Calvi dell’Umbria a Santa Maria Maddalena e Santa Maria della Neve. Giro escursionistico – culturale alla riscoperta dei nostri borghi. L’Associazione Viatores Umbro-Sabini, in collaborazione con il Comune di Calvi, organizza alcune escursioni finalizzate alla riscoperta dei borghi situati nel territorio calvese. Appuntamento in Piazza Mazzini ore 8:45 Seguirà una sosta alla Biblioteca Liberalibri con rinfresco offerto dal Comune e spettacolo teatrale e musicale con il cantastorie Daniele Mutino. Prenotazione presso l’INFO-POINT 3339615741 oppure via email a viatorescalvi@gmail.com, tel.3485300170. Ingresso libero.

Domenica 20 gennaio ore 16:00

Teatro del Monastero – Piazzetta dei Martiri

La Musica dei Pellegrini. L’Ensemble Histriones Carbij, la musica medioevale che accompagnava i pellegrini durante il cammino per giungere alle mete principali: Gerusalemme, Roma e Santiago de Compostela. Letture di brani di autori medioevali riferiti ai cammini percorsi, alle modalità, alle difficoltà e pericoli affrontati durante il cammino; l’ultima parte del programma sarà dedicato alla figura di S. Berardo. Ingresso libero.